Redmi Note 11 4G – бюджетний хіт представлено офіційно

Бренд Redmi, що належить китайській компанії Xiaomi, офіційно представив черговий гаджет за розумною ціною — смартфон Redmi Note 11 4G. Апарат оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм роздільною здатністю Full HD+ 2340×1080 з підвищеною частотою оновлення картинки 90 Гц і частотою дискретизації сенсорного шару 180 Гц.





У середині верхньої грані екрана розташувався отвір під 8-мегапіксельну фронтальну камеру. Ззаду передбачено потрійну основну камеру з головним 50-мегапіксельним датчиком, доповненим допоміжними сенсорами роздільною здатністю 8 і 2 мегапікселя. В основі апарату лежить восьмиядерний процесор MediaTek Helio G88. Передбачено 4 або 6 Гбайт оперативної пам’яті та постійний накопичувач об’ємом 128 Гбайт. Останній можна збільшити за рахунок картки пам’яті.

За автономність гаджета відповідає акумулятор ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкого заряджання потужністю 18 Вт і реверсивної 9-ватної зарядки. Ціна – 156 або 172 долари.