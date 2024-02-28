Японський місяцехід пережив “ночівлю” на нашому супутнику

Японське космічне агентство JAXA отримало приємний сюрприз на початку цього тижня, коли його місячний апарат SLIM несподівано прокинувся після холодної місячної ночі.

Після невдалої посадки 19-20 січня команда перевела апарат у сплячий режим, щоб зберегти заряд батареї доти, доки сонце не вийде на більш підходящий для зарядки кут. Після кількох днів збору наукових даних вони знову перейшли в сплячий режим, не знаючи, чи зможе SLIM пережити сувору місячну ніч, коли температура опускалася до -130 градусів за Цельсієм, що перевищувало обмеження, закладені в його конструкції.

Незважаючи на всі труднощі, місячна ніч закінчилася, і JAXA відправило сигнал на SLIM. На свій подив, вони отримали відповідь, що підтверджує успішну навігацію апарата в умовах екстремальних температур і його здатність підтримувати зв’язок.

Незважаючи на хороші новини, команда виявила непередбачену проблему. Після відновлення зв’язку внутрішня температура станції виявилася занадто високою: температура деяких приладів перевищила 100 градусів за Цельсієм. Побоюючись можливих пошкоджень, команда розсудливо перервала зв’язок, щоб дати обладнанню охолонути.

Проблема високої температури означає, що SLIM може працювати тільки короткими серіями, перш ніж йому знадобиться черговий період сплячки. Проте ця несподівана функціональність дає змогу зонду збирати додаткові наукові дані, включно з мультиспектральними спостереженнями за околицями кратера Шиолі.