Обычные пузырьки гелия могут решить инженерную проблему, над которой специалисты в области атомной энергетики бьются ещё с 1960-х годов. Исследователи из Политехнического института Ренсселера и Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США выяснили, что постоянная замена пузырьков в жидком ядерном топливе не позволяет радиоактивным металлам накапливаться внутри реакторов на расплавленных солях.

«Оказывается, что усовершенствование систем ввода и вывода пузырьков может быть лучшим способом справиться с благородными металлами в таких реакторах. Несмотря на свои крошечные размеры, пузырьки существенно помогают поддерживать систему в чистом, экономичном и безопасном состоянии», — пояснил инженер-ядерщик Аргоннской лаборатории Линь Цзоу.

Чем реакторы на расплавленных солях отличаются от обычных

Большинство коммерческих АЭС, в том числе и украинские, работают на твёрдом топливе. Это тепловыделяющие элементы, заполненные плотно спрессованными таблетками, а радиоактивные продукты деления остаются замкнутыми внутри. Реакторы на расплавленных солях (MSR) устроены иначе, ведь топливо в них жидкое и непрерывно циркулирует через активную зону.

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Когда атомы в таком топливе делятся, продукты реакции свободно распространяются по всей системе. Многие из них безопасно растворяются в жидкости или образуют соединения. Но есть группа так называемых благородных металлов, которые остаются в чистом металлическом виде. Это серебро, палладий, родий, рутений, молибден и теллур.

Микроскопические частицы этих металлов не растворяются и постепенно оседают на внутренних компонентах реактора, в частности на первичных теплообменниках. Образовавшийся слой препятствует отводу тепла наружу. Реактор становится менее эффективным и вынужден работать интенсивнее, чтобы выдать ту же мощность, а его эксплуатация, обслуживание и ремонт становятся дороже. Кроме того, могут возникать и проблемы с безопасностью.

Свежие пузырьки вместо насыщенных

О том, что крошечные пузырьки гелия помогают улавливать металлические частицы, инженеры знали давно. Пузырьки циркулируют вместе с топливом, частицы прилипают к их поверхности, а затем газ откачивают и безопасно хранят как радиоактивные отходы. Однако еще эксперименты 1960–1970-х годов показали, что со временем пузырьки «насыщаются» и перестают собирать загрязнения.

Чтобы обойти это ограничение, инженеры Аргоннской лаборатории Линь Цзоу и Жуй Ху построили две компьютерные модели. Они объединили исторические данные тех экспериментов с современным программным обеспечением для анализа безопасности реакторов SAM. Учёные отслеживали движение радиоактивного теллура-132 в двух сценариях. В одном пузырьки постепенно теряли эффективность за один проход через реактор, в другом — деградировали в течение тысяч повторных циклов.

Моделирование показало, что именно размер и концентрация пузырьков определяют, где будут оседать радиоактивные частицы. Вывод оказался простым, хотя и отвечал на очень сложный вопрос. Чтобы реактор оставался чистым и безопасным, в топливо нужно постоянно добавлять свежие пузырьки гелия. По мнению авторов, такой подход может ускорить появление реакторов нового поколения в энергосистеме США. Результаты исследования опубликованы в журнале Nuclear Technology.