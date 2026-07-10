Учёные создали суперсплав, который может изменить производство металлов

Инженеры из австралийского Университета Монаша совместно с исследователями из Китая и США создали новый суперсплав, который может изменить подход к производству металлов. Речь идет не просто о новой комбинации элементов, а о другом способе формирования структуры материала на атомном уровне. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

В чём суть открытия

Обычно при создании сплавов инженеры сосредотачиваются на том, какие именно металлы смешать и в каких пропорциях. Но на этот раз решающим оказался сам производственный процесс. Исследователи сначала расплавили компоненты, а затем охладили материал примерно до 550 °C и оставили его для медленного контролируемого нагрева. Наилучший результат был получен примерно через 32 часа такого процесса.

В результате атомы начали самостоятельно упорядочиваться в очень плотную и стабильную структуру. Это позволило получить материал без типичных микроскопических дефектов, которые обычно ослабляют сплавы.

Для создания суперсплава использовали пять элементов:

титан;

цирконий;

гафний;

ниобий;

тантал.

Этот материал относится к группе высокотемпературных высокоэнтропийных сплавов. Они давно считаются перспективными, но раньше их было сложно изготавливать в виде крупных однородных фрагментов.

Где это может понадобиться

По результатам испытаний, новый суперсплав обладает пределом текучести свыше 2 гигапаскалей. Проще говоря, он способен выдерживать очень большие нагрузки и при этом не является хрупким. По оценке исследователей, материал примерно в два раза прочнее стали, в три раза прочнее алюминия и почти в два раза прочнее аналогичного сплава, изготовленного традиционным способом.

Потенциально такие материалы могут применяться там, где требуются одновременно высокая прочность, термостойкость и надежность. Прежде всего это:

авиационная промышленность;

космическая техника;

энергетика;

сложные инженерные конструкции;

оборудование, работающее в экстремальных условиях.

Главная ценность открытия заключается в том, что учёные показали: будущее металлов зависит не только от химического состава, но и от того, как именно атомы организуются внутри материала. Если этот метод удастся масштабировать для промышленного производства, это может открыть путь к новому поколению сверхпрочных сплавов.