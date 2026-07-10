Наука

Вчені створили суперсплав, який може змінити виробництво металів

Новий матеріал виявився приблизно вдвічі міцнішим за сталь і може стати важливим для авіації, космосу та енергетики.

Автор:
Andrew Orobets

Інженери з австралійського Університету Монаша разом із дослідниками з Китаю та США створили новий суперсплав, який може змінити підхід до виробництва металів. Йдеться не просто про нову комбінацію елементів, а про інший спосіб формування структури матеріалу на атомному рівні. Результати дослідження опубліковані в журналі Science.

У чому суть відкриття

Зазвичай під час створення сплавів інженери зосереджуються на тому, які саме метали змішати і в яких пропорціях. Але цього разу вирішальним виявився сам виробничий процес. Дослідники спочатку розплавили компоненти, а потім охолодили матеріал приблизно до 550°C і залишили його на повільне контрольоване нагрівання. Найкращий результат отримали після приблизно 32 годин такого процесу.

У результаті атоми почали самостійно впорядковуватися у дуже щільну й стабільну структуру. Це дозволило отримати матеріал без типових мікроскопічних дефектів, які зазвичай послаблюють сплави.

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Для створення суперсплаву використали п’ять елементів:

  • титан;
  • цирконій;
  • гафній;
  • ніобій;
  • тантал.

Такий матеріал належить до групи високотемпературних високоентропійних сплавів. Вони давно вважаються перспективними, але раніше їх було складно виготовляти у великих однорідних фрагментах.

Де це може знадобитися

За результатами випробувань, новий суперсплав має межу плинності понад 2 гігапаскалі. Простішими словами, він може витримувати дуже велике навантаження і при цьому не є крихким. За оцінкою дослідників, матеріал приблизно вдвічі міцніший за сталь, утричі міцніший за алюміній і майже вдвічі міцніший за аналогічний сплав, виготовлений традиційним способом.

Потенційно такі матеріали можуть використовуватися там, де потрібні одночасно висока міцність, стійкість до температур і надійність. Насамперед це:

  • авіаційна промисловість;
  • космічна техніка;
  • енергетика;
  • складні інженерні конструкції;
  • обладнання, що працює в екстремальних умовах.

Головна цінність відкриття в тому, що вчені показали: майбутнє металів залежить не лише від хімічного складу, а й від того, як саме атоми організовуються всередині матеріалу. Якщо метод вдасться масштабувати для промислового виробництва, це може відкрити шлях до нового покоління надміцних сплавів.

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