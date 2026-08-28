Android-смартфоны пострадали больше всего: в 2026 году поставки могут сократиться на 24%

Мировой рынок смартфонов в 2026 году может сократиться рекордными темпами, причем основной удар придется именно на Android-устройства. Согласно новому прогнозу IDC, глобальные поставки смартфонов сократятся на 16,7% и едва превысят 1 млрд устройств. Это будет самое значительное годовое падение за всю историю наблюдений компании.

Для Android ситуация ещё сложнее. Аналитики прогнозируют, что поставки смартфонов на этой платформе в 2026 году сократятся сразу на 24,3 %. Доля Android на мировом рынке при этом может уменьшиться примерно на семь процентных пунктов.

Основной причиной стал дефицит NAND и DRAM, начавшийся в конце 2025 года. По оценке IDC, стоимость памяти за год выросла более чем в три раза. Производители всё хуже справляются с компенсацией этого роста за счёт собственной маржи, поэтому вынуждены либо повышать розничные цены, либо отказываться от самых дешёвых моделей.

Дешёвые Android-смартфоны начинают исчезать

Наибольшие проблемы возникли в сегменте устройств стоимостью менее 100 долларов. В 2025 году в мире было отгружено около 173 млн таких смартфонов, однако сейчас этот сегмент фактически оказался под угрозой исчезновения.

Во втором квартале 2026 года продажи самых бюджетных моделей сократились почти на 60 % в годовом исчислении. Многие производители Android-устройств уже сокращают количество недорогих устройств в своих линейках и пытаются переориентировать покупателей на более дорогие сегменты.

Это напрямую влияет на среднюю цену смартфона. IDC прогнозирует, что в 2026 году она вырастет на 27,6 % и достигнет 581 доллара. Еще квартал назад аналитики ожидали, что она составит примерно 550 долларов.

Особенно болезненно такая ситуация скажется на странах, где большинство покупателей традиционно выбирает недорогие Android-модели. В развивающихся странах рынок смартфонов в этом году может сократиться более чем на 20%.

Apple переживает кризис гораздо легче

На фоне проблем Android позиции Apple выглядят гораздо более стабильными. Поставки iPhone в 2026 году, по прогнозу IDC, сократятся лишь на 1,3%, а доля iOS может вырасти почти на четыре процентных пункта — до рекордных 23,6%.

Причина проста: на дорогих смартфонах у производителя более высокая маржа, и ему легче компенсировать подорожание компонентов. Кроме того, покупатели премиальных моделей чаще пользуются рассрочкой, программой trade-in и другими программами, которые делают повышение цены менее заметным.

Аналогичная ситуация наблюдается и с HarmonyOS. По прогнозам IDC, поставки устройств Huawei на этой платформе почти утроятся и достигнут 51 млн единиц в 2026 году.

В результате рынок смартфонов сокращается по количеству проданных устройств, но становится более дорогостоящим в денежном выражении. IDC прогнозирует, что его общая стоимость даже вырастет на 6,3 % и достигнет 613 млрд долларов.

Для покупателей последствия будут просты: самых доступных смартфонов станет меньше, а средний чек — выше. Сами аналитики IDC фактически говорят о завершении эпохи сверхдешёвых смартфонов, по крайней мере в том виде, в котором рынок существовал последние десять лет.