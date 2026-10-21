У світі змінюють систему обчислення часу: несподівана поведінка Землі змусила вчених ухвалити історичне рішення

Міжнародні фахівці вирішили відмовитися від практики коригування світового часу на одну секунду. Причиною стали зміни швидкості обертання Землі та ризики для сучасних технологій.

Міжнародна спільнота метрологів ухвалила рішення, яке змінить принципи обчислення часу, що діяли понад пів століття. Починаючи з 20 травня 2027 року, всесвітній координований час UTC стане безперервним і більше не потребуватиме періодичного додавання або вилучення так званих високосних секунд.

Відповідну резолюцію затвердила 28-ма Генеральна конференція мір і ваг у жовтні 2026 року. Спочатку реформу планували провести не пізніше 2035 року, однак через особливості обертання нашої планети та потенційні загрози цифровій інфраструктурі її вирішили прискорити.

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Навіщо вчені додавали зайву секунду

Людство звикло вважати, що доба триває рівно 24 години, а кожна хвилина містить 60 секунд. Насправді швидкість обертання Землі постійно змінюється, хоча ці коливання настільки незначні, що людина не може їх відчути.

Основою сучасного вимірювання часу є атомні годинники, які використовують надзвичайно стабільні коливання атомів. Саме завдяки їм забезпечується синхронізація комп’ютерних мереж, супутникової навігації, банківських операцій та телекомунікацій.

Проте існує й астрономічний час UT1, який визначають за фактичним обертанням нашої планети. На відміну від атомних годинників, Земля не здатна підтримувати абсолютно рівномірний темп.

Щоб узгодити ці дві системи, у 1972 році запровадили механізм високосних секунд. Коли різниця між UTC та астрономічним часом наближалася до встановленої межі в 0,9 секунди, фахівці могли додати одну секунду.

У такому випадку замість звичайного переходу з 23:59:59 на 00:00:00 годинник спочатку показував 23:59:60.

За даними американського Національного інституту стандартів і технологій (NIST), від початку використання системи було додано 27 таких секунд. Останнє коригування відбулося 31 грудня 2016 року.

Земля почала обертатися швидше, ніж очікували

Головною причиною перегляду міжнародних правил стала незвичайна поведінка нашої планети.

Упродовж мільйонів років обертання Землі поступово сповільнюється. Значну роль у цьому відіграє Місяць, гравітаційний вплив якого спричиняє припливні процеси та поступове гальмування обертання планети.

Однак у коротших часових проміжках ситуація значно складніша. На швидкість обертання впливають переміщення речовини в земному ядрі, атмосферні процеси, океанічні течії та перерозподіл маси на поверхні планети.

Починаючи приблизно з 2020 року вчені зафіксували період аномально швидкого обертання Землі. Деякі доби виявилися коротшими за стандартні 24 години більш ніж на одну мілісекунду.

Наприклад, 10 липня 2025 року тривалість доби була приблизно на 1,37 мілісекунди меншою за 86 400 секунд. У 2026 році обертання дещо сповільнилося, але попередні коливання продемонстрували, наскільки складно прогнозувати поведінку планети.

Це створило ситуацію, якої фахівці раніше ніколи не переживали на практиці: замість додаткової секунди могло виникнути питання про її вилучення.

Такий механізм називають негативною високосною секундою. У цьому випадку час повинен був би перейти з 23:59:58 одразу на 00:00:00, пропустивши одну секунду.

За оцінками експертів Міжнародної служби обертання Землі (IERS), імовірність необхідності такого коригування до 2035 року становила приблизно 30%. Саме цю оцінку навели в резолюції Генеральної конференції мір і ваг.

Одна секунда вже спричиняла серйозні проблеми в інтернеті

Звичайна людина навряд чи помітить, якщо доба триватиме на секунду довше або коротше. Проте для сучасних комп’ютерних систем навіть настільки незначне відхилення може мати серйозні наслідки.

Банківські платформи, біржі, сервери та системи управління інфраструктурою використовують точний час для визначення послідовності операцій. Якщо час несподівано змінюється, програмне забезпечення може неправильно обробляти події, створювати помилки в базах даних або втрачати синхронізацію між пристроями.

Подібні проблеми вже виникали.

У червні 2012 року додаткова секунда спричинила збої в роботі частини серверів під управлінням Linux. Постраждали популярні інтернет-сервіси, зокрема Reddit, а також системи бронювання авіаквитків.

Через технічні неполадки співробітникам деяких авіакомпаній, включно з Qantas, доводилося реєструвати пасажирів вручну. Причиною стали програмні помилки, які проявилися під час коригування системного часу.

Відтоді технологічні компанії розробили власні механізми захисту.

Наприклад, Google використовує технологію leap smear. Замість миттєвого додавання секунди компанія поступово розподіляє її протягом 24 годин, ледь помітно змінюючи швидкість системного годинника.

Такий підхід дозволяє уникнути різких стрибків часу, але створює іншу проблему: різні сервери можуть застосовувати неоднакові алгоритми коригування. Через це їхні показники протягом певного часу можуть дещо відрізнятися.

Негативна високосна секунда вважається ще складнішою, адже її ніколи не застосовували в міжнародній системі часу. Відповідно, чимало програмних систем не проходили повноцінних перевірок на такий сценарій.

До змін швидкості обертання Землі причетне навіть глобальне потепління

Науковці встановили ще один цікавий зв’язок: на тривалість земної доби здатні впливати кліматичні зміни.

У 2024 році в журналі Nature опублікували дослідження геофізика Дункана Агню з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, присвячене впливу танення полярного льоду на обертання планети.

Коли льодовики Гренландії та Антарктиди тануть, величезні маси води переміщуються та перерозподіляються поверхнею Землі. Це змінює момент інерції планети й може сповільнювати її обертання.

Водночас процеси всередині Землі можуть діяти у протилежному напрямку, прискорюючи обертання зовнішніх шарів планети.

За розрахунками дослідника, танення полярних льодовиків фактично відтермінувало можливу появу негативної високосної секунди приблизно на три роки.

Таким чином, глобальне потепління впливає не лише на клімат, рівень океану та погодні умови, але й на надзвичайно точні вимірювання часу.

Що зміниться після 20 травня 2027 року

Нова система передбачає значно більшу свободу у співвідношенні атомного та астрономічного часу.

Раніше допустима різниця між UTC та UT1 становила менш ніж 0,9 секунди. Після реформи вона зможе досягати 3600 секунд, тобто однієї години.

Це не означає, що у травні 2027 року світові годинники переведуть на годину вперед або назад. Також не йдеться про скасування часових поясів чи сезонного переходу на літній час.

Головна зміна полягає в іншому: всесвітній координований час більше не коригуватимуть через невеликі коливання швидкості обертання Землі.

За оцінкою міжнародних метрологічних організацій, новий допустимий розрив забезпечить безперервність UTC на кілька століть. Водночас науковці продовжать вимірювати швидкість обертання планети та контролювати різницю між двома часовими шкалами.

Варто зазначити, що встановлення межі в одну годину не означає автоматичного запровадження так званої високосної години в майбутньому. Спосіб можливого коригування часу через кілька століть ще належить визначити.

Чи потрібно українцям переводити годинники

Для звичайних користувачів смартфонів, комп’ютерів та розумних годинників реформа залишиться практично непомітною.

Годинники продовжать показувати звичайний час, а міжнародні сервери синхронізації поступово перейдуть до роботи за оновленими правилами.

Зміни насамперед стосуватимуться операторів телекомунікаційних мереж, банківської інфраструктури, центрів обробки даних, систем супутникової навігації та компаній, які розробляють програмне забезпечення.

При цьому відмова від високосних секунд не змінює визначення самої секунди та не скорочує фізичну тривалість доби.

Останнє офіційне повідомлення IERS, оприлюднене 6 липня 2026 року, також підтверджує, що наприкінці грудня 2026 року додаткову секунду вводити не планують.

Отже, після більш ніж 50 років спроб узгоджувати атомні годинники з нерівномірним обертанням Землі людство переходить до нового принципу вимірювання часу. Пріоритетом стає безперервність глобальної часової шкали, від якої дедалі більше залежить робота сучасних технологій.