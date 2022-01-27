Чем отличаются модели iPhone 13 Pro и iPhone 13

Когда стоит выбор между двумя высокотехнологичными смартфонами Айфон 13 Про и Айфон 13, у многих покупателей возникает закономерный вопрос: чем отличаются эти две модели. Также интересует, какие дополнительные преимущества дает наличие приставки Pro.





Габариты и корпус

Обе модели имеют одинаковый размер, но вес различается: 173 и 203 грамма. Покрытие передней панели – Ceramic Shield. Рамки устройств выполнены из разных материалов: алюминия и стали. Второй вариант более прочный. Защита от попадания влаги и пыли по уровню эффективности одинаковая.

Учитывая приведенные характеристики, можно сделать вывод, что массогабаритные показатели у двух новинок практически идентичные. Но корпус, благодаря стальной рамке у модели Pro является более предпочтительным.

Характеристики экрана

У iPhone 13 он практически не изменился по сравнению с его предшественником. У матрицы отличная контрастность, довольно большой охват цвета, поддержка True Tone. У дисплея iPhone 13 Pro похожие характеристики. Он имеет Super Retina XDR матрицу. Отличия заключаются в наличии системы ProMotion. Она дает возможность менять частоту обновлений экрана у iPhone 13 Pro. Это означает, что при отображении динамических эффектов или при поддержке игр изображение может быть еще более плавным.

Можно подытожить, что у iPhone 13 Pro экран лучше благодаря возросшей на 25 % пиковой яркости и поддержке частоты обновления до 120 Гц.

Внутреннее оснащение

Вычислительные процессы в iPhone 13 возможны благодаря A15 Bionic – новому процессору на 6 ядер (2 из них высокопроизводительные, а 4 – энергоэффективные).

Работу iPhone 13 Pro обеспечивает тот же процессор, но при этом производительность моделей отличается. Это возможно благодаря дополнительному пятому ядру графического процессора, которым оснащена линейка Pro. Также у этой модели доступно больше вариантов накопителей – есть модификация на 1 Тб.

Другие отличия

Кроме корпуса, экрана и внутренней начинки, у моделей есть различия и в других характеристиках.

К ним относятся:

Камеры. У модели Pro оптика с увеличенной светосилой, также, как и фотообъектив. Есть функция съемки портретов в темноте, макросъемка в slo-mo. В будущем планируется появление поддержки кодека ProRes.

Автономность работы. Согласно заявлениям производителя, у iPhone 13 Pro она увеличена.

Цена. Стоимость рассматриваемых моделей отличается. Причем разница довольно существенная.

Оценив особенности и отличия каждой модели, покупателям будет легче сделать правильный выбор.

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