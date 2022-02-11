Українцям рекомендують бути більш уважними з вхідними повідомленнями на Android

Регулярні перевірки спеціалістів мережної безпеки вже протягом тривалого часу допомагають нам бути в безпеці та знати про нові загрози, які можуть підірвати нашу конфіденційність. Чергова перевірка експертами з Bitdefender Labs виявила новий-старий метод СМС-фішингу, за допомогою якого хакери заразили не одну тисячу пристроїв. У чому ж справа?





Вірус і як він працює

Вірус сам досить простий, а спосіб, як він потрапляє на Android пристрої, старий як Китайська стіна. Як то кажуть: «Нове – це добре забуте старе».

TeaBot – банківський троян, який потрапляє на смартфони користувачів, а потім маніпулює вашими даними для розкрадання насамперед грошей.

Метод поширення вже давно нам знайомий, але забутий: користувачам приходять тизерні СМС, на кшталт: «Від тебе я такого вже точно не очікував…». І все це зазвичай супроводжується фішинговими посиланнями, перейшовши за яким ви успішно завантажуєте вірус на свій смартфон.

Ще можуть приходити СМС із проханням оновити будь-який додаток, браузер тощо.

У чому головна небезпека?

Головна небезпека цього вірусу в його швидкому поширенні. Це вже давно відомий троян, який розповсюджується за допомогою СМС та додатків в офіційному маркеті (нижче буде список додатків, у яких було знайдено цей вірус).

Тому потрібно бути більш уважним із посиланнями, які приходять вам у СМС.

Трохи статистики

Загалом заражено понад 140 000 смартфонів. І це лише статистика додатків. Скільки смартфонів постраждали через фішингові СМС, на жаль, не відомо. Але це число, напевно, ще більше.

Програми: QR Code Reader – Scanner APP, Weather Cast, Weather Daily, Smart Cleaner, QR Code Scan, QR Scanner APK.

Що робити?

Перше, універсальне правило – ніколи не переходьте за невідомими посиланнями від невідомих абонентів. Просто будьте уважніші зі своїми вхідними СМС. Малоймовірно, що великі сервіси, соц.мережі, банківські установи надсилатимуть вам СМС із посиланнями, використовуючи невідомі номери. Особливо із провокаційним змістом.

Якщо ви випадково переходили за таким посиланням, то перше, що можемо рекомендувати – позбавитися останніх завантажених додатків, або взагалі зробити скидання свого смартфона до заводських налаштувань (це універсальний метод очистити свій пристрій).

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