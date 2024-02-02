WhatsApp, Telegram чи Viber – який месенджер краще

Практично в кожного власника смартфона є месенджер – без нього вже складно уявити сучасне життя. Але який месенджер обрати? На сьогодні у є три основні месенджери, якими користується весь світ – WhatsApp, Telegram і Viber. Так, крім цих продуктів є ще й інші, наприклад Signal або Line, але немає сенсу їх розглядати – більшість користувачів якраз у 3-х месенджерів. Давайте розберемо кожен із них трохи детальніше.

Який месенджер кращий? WhatsApp, Telegram чи Viber?

Viber

Швидкий, зручний, але без будь-яких фішок. Здебільшого Viber користується популярністю в країнах колишнього СРСР. Річ у тім, що спочатку месенджер WhatsApp був до 2016 року платним, а Viber широко рекламувався якраз у країнах колишнього СРСР. В Україні цей месенджер є найбільш популярним і фактично є на кожному смартфоні.

WhatsApp

Мабуть, найпопулярніший месенджер у всьому світі. Фішка його в тому, що він популярний у людей старшого покоління, які вже не хочуть нічого змінювати. Основний плюс WhatsApp – відсутність тематичних новинних каналів. У підсумку ми отримуємо “чистий” месенджер, де немає нічого зайвого – тільки чати, дзвінки та групові чати.

З тієї причини, що зелений месенджер є практично у кожного власника смартфона, він продовжує займати перші місця за популярністю. Навіть ті, хто завів Telegram, однаково тримають у запасі WhatsApp, незважаючи на його мінуси, наприклад, він працює набагато повільніше, ніж продукт Дурова.

Висновок: WhatsApp – ще довгий час буде популярним, як найпростіший месенджер без наворотів.

Telegram

Знаменитий продукт Павла Дурова, вже кілька років набирає популярність в основному серед молоді. На сьогоднішній день можна сміливо сказати, що телеграм – найбільш функціональний і швидкий месенджер. Головна фішка Telegram – новинні канали та різні боти, зокрема і наш канал. До того ж, часом, новини насамперед з’являються в Telegram, а потім на сайтах ЗМІ. До того ж, контент у Telegram слабо модерується і часом можна побачити те, що не пропустить цензура у звичайних ЗМІ.

Величезна кількість ботів спрощують життя – можна замовити піцу, поспілкуватися зі службою підтримки, скористатися нейромережами. Кількість зручних і корисних ботів у Telegram зростає з кожним днем.

Ну і, звісно, велика кількість стікерів, смайлів, широкі налаштування роблять цей месенджер найфункціональнішим.

А що зі Skype та ICQ?

Можна сміливо сказати, що ці два месенджери хоч і працюють, але, на жаль, мертві. Але колись це був єдиний спосіб зв’язку з усім світом.