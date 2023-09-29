Xiaomi 13T чи Xiaomi 12T: є сенс переплачувати?

В останні роки по Xiaomi можна звіряти годинник: щоосені компанія випускає два доступні флагмани своєї T-серії. Вони мають відмінні характеристики, але пристрої трохи менш преміальні, ніж такі смартфони, як Xiaomi 13 Pro.

Після анонсу нового покоління вам можуть бути цікавими його відмінності з попередником. Давайте розберемося та проведемо порівняння Xiaomi 13T та Xiaomi 12T!

Новий процесор

13T працює на чіпі Mediatek Dimensity 8200 Ultra. Це скромне оновлення, порівняно з 12T, на борту якого був Mediatek Dimensity 8100 Ultra. Новий чіп швидший, але різниця не критична. Результат між процесорами в AnTuTu становить лише ~30 тис. балів

З точки зору продуктивності Xiaomi 13T знаходиться на середньому рівні. Майже всі завдання смартфон вирішує гладко та швидко. Тільки якщо ви, наприклад, багато граєте або редагуєте важкі відео, помітите, що це процесор не найвищого класу.

Яскравіший екран

Як і 12T, 13T оснащений 6.67-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 2712 на 1220 пікселів. Частота оновлення збільшилася зі 120 до 144 Гц, що навряд чи відіграє роль на практиці. А ось що важливо, то це вища яскравість. Вона у 13T становить 2600 ниток, що набагато яскравіше, ніж пікові 900 ниток минулого року. Тому використання смартфона на сонці більше не має бути проблемою.

Поліпшена система камер

Багато оглядачів скаржилися на незбалансованість камер Xiaomi 12T. Основний модуль мав високу роздільну здатність – 108 мегапікселів, а ось ширококутний об’єктив обмежився лише 8 МП. Макрокамера з її жалюгідними 2 мегапікселями, по суті, була практично марною.

У Xiaomi 13T справи набагато кращі. Основна камера тепер пропонує роздільну здатність “всього” 50 мегапікселів, але цього більш ніж достатньо для різких знімків. Ширококутний об’єктив виріс до 12 МП, а макрокамеру замінив 50 МП телеоб’єктив із 2-кратним оптичним зумом. Це означає, що у 13T тепер справді флагманська система камер.

Більш тривалі оновлення

З коробки 13T працює на Android 13 з оболонкою MIUI 14. Він став першим смартфоном Xiaomi з п’ятирічною підтримкою: ви отримаєте чотири нові версії Android та додатковий рік патчів безпеки, які закриватимуть вразливості системи. Попередня модель оновлювалася за системою 3+1. Xiaomi тепер відповідає Samsung з погляду політики оновлень.

Вологозахист

Також Xiaomi 13T першим в історії серії отримав повноцінний захист від вологи за стандартом IP68. Це вже флагманський рівень, аналогічний стандарт використовується в топових iPhone та Samsung Galaxy. IP68 означає, що телефон зможе працювати під водою та переживе занурення тривалістю до 30 хвилин на глибину півтора метра. У 12T є тільки захист від бризок IP53, який розрахований на прогулянки під дощем – не більше.

Повільна зарядка

До цих пір ми згадували лише поліпшення, але є й одна область, в якій 13T став гіршим, ніж його попередник. Акумулятор (ємність якого залишилася колишньою – 5000 мАг) заряджається з максимальною швидкістю 67 Вт. Це непоганий показник, але все ж таки він набагато повільніше, ніж 120 Вт у Xiaomi 12T. На щастя, зарядний пристрій все ще входить до комплекту постачання.

Порівняння Xiaomi 13T та Xiaomi 12T

Xiaomi 13T, можливо, і не зробив величезного кроку вперед з точки зору продуктивності, але пристрій значно прокачали. Покращений екран та камери, вологозахист, нівелюють основні недоліки попередника. П’ятирічний термін підтримки робить 13T виправданою покупкою із прицілом на тривале використання.

Новий смартфон став дорожчим на 50$, але при цьому пропонує 256/8 ГБ пам’яті, тоді як у минулому поколінні в базі було 8/128 ГБ. Загалом зараз брати Xiaomi 12T є сенс тільки з гарною знижкою – за всіма параметрами 13T набагато краще.