Що буде, якщо розетку з’єднати з розеткою: для чого це потрібно і чи безпечно

Часто дітям з інженерним складом мислення цікаво, що буде, якщо взяти провід на кінці якого вилка з одного боку і вилка з іншого боку, а потім увіткнути одну сторону в розетку, і увіткнути іншу сторону в розетку.





Йде час, а отримати відповідь на це питання, крім як досвідченим шляхом, не виходить. І часом навіть дорослі не розуміють, що вийде з такою безневинною дією. Але поспішати з експериментами не варто! Давайте спочатку згадаємо теорію.

Ось такий хитрий пристрій

Основні знання про розетку

У кожній розетці є фазний провід, а є нульовий провід. Для простоти подальшого розуміння можна представляти їх як плюс і мінус на батарейці чи в мережі з постійним струмом. Але це не зовсім правильна аналогія. Тим часом, для розуміння процесу вона цілком підійде.

Отже, у нас в розетці грубо кажучи є плюс і мінус. Всі ми знаємо, що якщо плюс замикати на мінус, то відбувається коротке замикання. Воно зазвичай супроводжується іскрами, а іноді і пожежами.

Що буде, якщо використовувати провід з картинки

Виходячи з того, що в розетці є грубо кажучи плюс і мінус, на увіткненій в розетку вилці теж з’явиться плюс і мінус. Зрозуміло, що так говорити не зовсім вірно, але нам для розуміння зійде. Значить, і на протилежному боці дроту з вилкою з’явиться плюс і мінус.

Тепер уявімо, що ми встромляємо таку вилку з напругою в розетку в цьому ж ланцюзі. У нас є два варіанти:

Або фаза співпаде з фазою, а нуль з нулем і тоді нічого не станеться, ми просто змінимо конфігурацію мережі і розташування проводів. Розмалюйте схему і зрозумієте, що по суті справи, ми додали в мережу шматок провідника, до якого можна було б підключити лампочку, якщо його обрізати. А якщо не обрізати і “повернути назад в мережу”, то уявити це можна як з’їзд з дороги на трасу при супутньому потоці. Ніхто нікому не завадить. Адже напрямки струму будуть збігатися.

Або ми замкнемо фазний провід на нульовий або нульовий на фазний і влаштуємо коротке замикання, що в кращому випадку призведе до спрацьовування захисного автомата або вигорання пробок. Цього сценарію краще б не допускати.

Кадр з фільму

Але який нелюд вигадав таку штуку і для чого?

Відразу назріває інше питання … Кому в голову прийшло таке збочення і для чого воно потрібне? Адже можливо ви бачили такі пристрої на дачах або в старих квартирах.

Насправді, пристрій цей досить корисний, якщо використовувати його з розумом.

Дуже часто розетки підключаються одна за одною як лампочки гірлянди. Одна за одною і паралельно одна одній. Якщо раптом трапиться така ситуація, що в одній кімнаті провід хтось перебив, то без розеток залишиться вся квартира. В цьому випадку можна кинути таку “воздушку” від стінки до стінки і знову живити розетки після перебитого дроту. Але важливо, щоб перебиті виявилися відразу два дроти, а то ми знову будемо грати в відгадайку з ризиком замикання.

Крім того, подібна штука підійде для підключення до мережі колодки будь-якого подовжувача без монтажу електричного дроту. Просто вставимо в одне з гнізд вільну вилку і отримаємо подовжувач.