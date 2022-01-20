Підведе будь-якої миті: чому на флешці не варто довго зберігати файли

«Немає місця на диску, потрібно фотографії зберегти на флешці» – так думають багато користувачів.





І зберігають цінні файли на флешці довго вважаючи, що з ними нічого не буде. Достатньо покласти пристрій у надійне сухе місце. Але це далеко не так – файли взагалі не варто зберігати на флешці.

Чому?

Щоб відповісти на це питання, потрібно знати, як працює даний тип накопичувача. Вся інформація зберігається всередині невеликих мікросхем у вигляді негативного заряду в затворі плаваючого МОП транзистора. Таких транзисторів у мікросхемі мільйони і кожен здатний утримувати заряд. Такий осередок може зберігати від одного до кількох біт залежно від технології пам’яті.

Будь-яка подібна пам’ять має обмежену кількість циклів запису, що загалом впливає на час експлуатації пристрою. В середньому флешка здатна витримати до 5000 циклів перезапису, але насправді ці цифри можуть бути сильно зменшені.

Особливо ця проблема спостерігається на недорогих пристроях – у зв’язку з низькою якістю мікросхеми можуть вийти з ладу в будь-який момент.

За фактом, використання будь-якої флешки – рулетка. Багато що залежить від якості контролера, але, як показує практика, розробники не сильно ускладнюють його на відміну від SSD диска. Наприклад, контролер флешки працює «не шкодуючи» твердотільної пам’яті – у ньому відсутні багато функцій, які дозволяють продовжити життя мікросхем.

Цікавий факт – якщо flash-накопичувач витримує 5000 циклів перезапису, це дуже добре. Але проблема виникає в іншому – саме роз’єм підключення до комп’ютера може не витримати і 1000 циклів підключення. Фізичний знос контактів і роз’єму може статися набагато швидше, ніж деградує сама пам’ять.

До того ж, на такий тип пам’яті діє статична електрика та сильне електромагнітне випромінювання. Зараз технології стали трохи кращими, а ось років 15 тому можна було втратити всі дані прокатившись кілька разів у трамваї.

Висновок

Не варто сподіватися на такий тип пам’яті – підведе будь-якої миті. Траплялися випадки, що через стрибок напруги виходив з ладу контролер і щоб відновити дані зі зіпсованого пристрою потрібно було витратити пристойну суму. У разі пошкодження мікросхем, дані з них відновити буде неможливо.

Призначення у флешки лише одне – перенесення файлів між пристроями.

А де зберігати тоді?

Ідеальне рішення – зовнішній HDD накопичувач. За умови правильної експлуатації термін зберігання даних на класичному жорсткому диску становить 10-15 років. Якщо потрібен постійний доступом до інформації, краще використовувати NAS сервер.

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