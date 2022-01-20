Підведе будь-якої миті: чому на флешці не варто довго зберігати файли
«Немає місця на диску, потрібно фотографії зберегти на флешці» – так думають багато користувачів.
І зберігають цінні файли на флешці довго вважаючи, що з ними нічого не буде. Достатньо покласти пристрій у надійне сухе місце. Але це далеко не так – файли взагалі не варто зберігати на флешці.
Чому?
Щоб відповісти на це питання, потрібно знати, як працює даний тип накопичувача. Вся інформація зберігається всередині невеликих мікросхем у вигляді негативного заряду в затворі плаваючого МОП транзистора. Таких транзисторів у мікросхемі мільйони і кожен здатний утримувати заряд. Такий осередок може зберігати від одного до кількох біт залежно від технології пам’яті.
Будь-яка подібна пам’ять має обмежену кількість циклів запису, що загалом впливає на час експлуатації пристрою. В середньому флешка здатна витримати до 5000 циклів перезапису, але насправді ці цифри можуть бути сильно зменшені.
Особливо ця проблема спостерігається на недорогих пристроях – у зв’язку з низькою якістю мікросхеми можуть вийти з ладу в будь-який момент.
За фактом, використання будь-якої флешки – рулетка. Багато що залежить від якості контролера, але, як показує практика, розробники не сильно ускладнюють його на відміну від SSD диска. Наприклад, контролер флешки працює «не шкодуючи» твердотільної пам’яті – у ньому відсутні багато функцій, які дозволяють продовжити життя мікросхем.
Цікавий факт – якщо flash-накопичувач витримує 5000 циклів перезапису, це дуже добре. Але проблема виникає в іншому – саме роз’єм підключення до комп’ютера може не витримати і 1000 циклів підключення. Фізичний знос контактів і роз’єму може статися набагато швидше, ніж деградує сама пам’ять.
До того ж, на такий тип пам’яті діє статична електрика та сильне електромагнітне випромінювання. Зараз технології стали трохи кращими, а ось років 15 тому можна було втратити всі дані прокатившись кілька разів у трамваї.
Висновок
Не варто сподіватися на такий тип пам’яті – підведе будь-якої миті. Траплялися випадки, що через стрибок напруги виходив з ладу контролер і щоб відновити дані зі зіпсованого пристрою потрібно було витратити пристойну суму. У разі пошкодження мікросхем, дані з них відновити буде неможливо.
Призначення у флешки лише одне – перенесення файлів між пристроями.
А де зберігати тоді?
Ідеальне рішення – зовнішній HDD накопичувач. За умови правильної експлуатації термін зберігання даних на класичному жорсткому диску становить 10-15 років. Якщо потрібен постійний доступом до інформації, краще використовувати NAS сервер.