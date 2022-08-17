Цифрова спадщина: як передати у спадок свої паролі та облікові записи

Якщо раніше спадок був тільки аналоговим , то зараз після людини залишаються ще й цифрові дані : паролі, акаунти в соціальних мережах , онлайн-гаманці. Чи можна настроїти передачу паролів та інших даних іншим людям і в яких випадках це неможливо зробити?





У сучасному цифровому світі для позначення видалення паролів та облікових записів після смерті людини використовується поняття «перемикач мерця» (Dead Man`s Switch). Воно прийшло зі сфери транспорту , де застосовується, наприклад, для аварійної зупинки поїздів, коли машиніст раптово виявляється недієздатним.

Стосовно цифрового світу це означає, що ви шифруєте свої дані та створюєте якийсь тригер, який активується у разі вашого невтручання. Наприклад, якщо ви не входите в обліковий запис певну кількість днів або не відповідаєте на контрольний електронний лист, система вважає вас недієздатним і приймає заздалегідь запропоновані дії.

Найпростіший приклад “перемикача мерця” – це налаштування неактивного облікового запису в Google. У розділі ” Дані та конфіденційність ” свого профілю ви можете вказати термін, після якого обліковий запис буде вважатися неактивним (за замовчуванням це 3 місяці, але можна вибрати 6, 12 або 18 місяців).

Якщо ви не користуєтесь своїм профілем протягом цього часу, то Google надішле вам кілька контрольних листів та SMS . У разі мовчання система автоматично вважатиме вас мертвим.

Також ви можете вказати кілька довірених осіб та вибрати, які відомості будуть їм доступні – наприклад, Диск, Календар, Карти тощо. Цим людям Google згодом надішле лист і надасть доступ до вашого облікового запису.

Ще можна вибрати видалення облікового запису, і через три місяці після деактивації він буде видалений разом з усіма даними.

Крім цього, ви можете зробити ще кілька дій для передачі своєї цифрової спадщини.

Як надіслати листи близьким

На сайті deadmansswitch.net ви можете заздалегідь написати прощальні електронні листи рідним та друзям. Послання зберігатимуться на сервері у зашифрованому вигляді, а вам кожні кілька днів приходитиме контрольний лист із проханням підтвердити, що у вас все гаразд.

Як тільки ви перестанете відповідати на нього, система автоматично відправить ваші прощальні слова адресатам.

Як передати паролі від облікових записів

На жаль, менеджери паролів , у яких ми рекомендуємо зберігати відомості, щоб у тому числі уникнути втоми від паролів , не дають можливості налаштувати перемикач мерця.

У цьому випадку можна записати всі найважливіші паролі на папір і передати їх спадкоємцям разом з іншими документами. Або створити Emergency Kit на сайті або у програмі зберігання паролів 1password. Всі ваші паролі будуть зібрані в один PDF-документ, який можна роздрукувати та зберегти для себе чи нащадків.

Як передати доступ до криптогаманця

Якщо ви хочете передати у спадок свої криптоактиви, краще задіяти для цього апаратний гаманець . Створіть зашифрований лист із ключем до нього та збережіть його в обліковому записі Google . Після того, як обліковий запис буде визнано неактивним, лист буде надіслано вашим довіреним особам.

Інший варіант – додайте дані для входу в гаманець в Emergency Kit, або просто напишіть від руки.

Так ваші цифрові дані будуть у близьких людей.