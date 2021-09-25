Що таке «золота година»: названо ідеальний час доби, коли можна зробити найкрасивіші фотографії

Світло є ключовим фактором якісної фотографії. Навіть вибравши найідеальніший об’єкт для зйомки, чи то живописний краєвид або модель небаченої краси, без правильного висвітлення всі праці фотографа зійдуть нанівець – зображення буде позбавлене глибини і деталей.





Чи знаєте ви, що є певний час доби, коли можна робити дійсно «чарівні» фотографії? Час, коли матінка природа дає нам унікальне світло, яке неможливо повторити в студійних умовах. Фотографи називають його «золотою годиною», і зараз ми розповімо, як цим користуватися.

«Золота година» – що це?

Першу годину після сходу сонця і останню перед заходом в співтоваристві фотографів прийнято називати «золотою» або «чарівною» годиною. Зрозуміло, що тривалість в годину – вельми умовна і залежить від погоди і пори року. Суть в тому, що сонце має бути якомога нижче до лінії горизонту – тоді воно створює м’яке розсіяне освітлення, що дозволяє робити дуже красиві фотографії.

Будь-який інший час дня, при якому звикло знімати більшість любителів, світло буде занадто різким і яскравим. Воно створює небажані тіні на обличчях моделей, і вбиває всю красу пейзажів жорстким контрастом.

Під час «золотої години» контраст знижується, і знімок виходить м’якше. Бічні промені сонця буквально підсвічують об’єкт зйомки, фотографія стає об’ємною і глибокою. Освітлення – тепле, що надає кадру ніжні золотаві відтінки. Важливий фактор – світанок і захід, як правило, не найпопулярніший час серед шморгаючих повз фотографа людей, які заважають концентрації і отриманні того самого кадру.

Що знімати в «золоту годину» і як її визначити?

Деякі помилково вважають, що правило поширюється тільки на пейзажну зйомку, але це аж ніяк не так. М’яке, розсіяне, тепле світло – максимально універсальне, воно робить кращим будь-який жанр фотографії та особливо портрети людей. Ряд професійних портретистів, які знімають на вулиці, навідріз відмовляються проводити фотосесії в інші години. Для любителів подібні самообмеження, мабуть, зайві, але якщо стоїть завдання зробити красиві фотографії, виходити потрібно в правильний час.

Для того, щоб ще не пристреленим оком визначити ту саму годину можна скористатися спеціальними програмами для смартфона: наприклад Золота година або PhotoTime. Але також можна керуватися і більш простим правилом – вирушаємо в інтернет і дізнаємося, коли за місцевим часом настає схід і захід, а далі шляхом нехитрої арифметики вираховуємо: ранковий «золотий час» це 50-100 хвилин після сходу, вечірній – 50-100 хвилин до заходу.

Практичні рекомендації

Якщо ви всерйоз захопилися ідеєю зловити свою «золоту годину», то ось короткий список кроків, який допоможе з першого ж разу зробити хорошу фотографію: