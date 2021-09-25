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Що таке «золота година»: названо ідеальний час доби, коли можна зробити найкрасивіші фотографії

25.09.2021
2 хв. на прочитання

Світло є ключовим фактором якісної фотографії. Навіть вибравши найідеальніший об’єкт для зйомки, чи то живописний краєвид або модель небаченої краси, без правильного висвітлення всі праці фотографа зійдуть нанівець – зображення буде позбавлене глибини і деталей.


Чи знаєте ви, що є певний час доби, коли можна робити дійсно «чарівні» фотографії? Час, коли матінка природа дає нам унікальне світло, яке неможливо повторити в студійних умовах. Фотографи називають його «золотою годиною», і зараз ми розповімо, як цим користуватися.

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«Золота година» – що це?

Першу годину після сходу сонця і останню перед заходом в співтоваристві фотографів прийнято називати «золотою» або «чарівною» годиною. Зрозуміло, що тривалість в годину – вельми умовна і залежить від погоди і пори року. Суть в тому, що сонце має бути якомога нижче до лінії горизонту – тоді воно створює м’яке розсіяне освітлення, що дозволяє робити дуже красиві фотографії.

Будь-який інший час дня, при якому звикло знімати більшість любителів, світло буде занадто різким і яскравим. Воно створює небажані тіні на обличчях моделей, і вбиває всю красу пейзажів жорстким контрастом.

Під час «золотої години» контраст знижується, і знімок виходить м’якше. Бічні промені сонця буквально підсвічують об’єкт зйомки, фотографія стає об’ємною і глибокою. Освітлення – тепле, що надає кадру ніжні золотаві відтінки. Важливий фактор – світанок і захід, як правило, не найпопулярніший час серед шморгаючих повз фотографа людей, які заважають концентрації і отриманні того самого кадру.

Що знімати в «золоту годину» і як її визначити?

Деякі помилково вважають, що правило поширюється тільки на пейзажну зйомку, але це аж ніяк не так. М’яке, розсіяне, тепле світло – максимально універсальне, воно робить кращим будь-який жанр фотографії та особливо портрети людей. Ряд професійних портретистів, які знімають на вулиці, навідріз відмовляються проводити фотосесії в інші години. Для любителів подібні самообмеження, мабуть, зайві, але якщо стоїть завдання зробити красиві фотографії, виходити потрібно в правильний час.

Для того, щоб ще не пристреленим оком визначити ту саму годину можна скористатися спеціальними програмами для смартфона: наприклад Золота година або PhotoTime. Але також можна керуватися і більш простим правилом – вирушаємо в інтернет і дізнаємося, коли за місцевим часом настає схід і захід, а далі шляхом нехитрої арифметики вираховуємо: ранковий «золотий час» це 50-100 хвилин після сходу, вечірній – 50-100 хвилин до заходу.

Практичні рекомендації

Якщо ви всерйоз захопилися ідеєю зловити свою «золоту годину», то ось короткий список кроків, який допоможе з першого ж разу зробити хорошу фотографію:

  1. Не зайвим буде перевірити прогноз погоди – прикро тягнутися вдалину за фотокарткою мрії і зіткнутися з непрохідними чорними хмарами.
  2. Обов’язково приходьте на місце зйомки заздалегідь – доведеться витрачати час на вибір локації і налаштування камери, і робити це краще до початку «золотої години», яка зрадницьки швидко закінчується.
  3. Вимкніть «автоматичний баланс білого». Який сенс ловити унікальний час, якщо колір буде виставляти бездушна техніка? Займіться регулюванням вручну.
  4. Експериментуйте з експозицією, спробуйте зробити трохи більше темні фотографії з акцентом на сонячних променях.
  5. Не лінуйтеся використовувати штатив, щоб отримати чіткі фотографії на низьких ISO – варто максимізувати результат усіма доступними засобами.
  6. І головне пам’ятайте – освітлення в цей час змінюється буквально кожні пару хвилин, тому не скупіться на кадри – фотографуйте якомога більше.

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25.09.2021
2 хв. на прочитання

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