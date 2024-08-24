Відьмак в кишені: яку портативну консоль вибрати українцю у 2024-му

Наворочений ПК або умовний Xbox Series X, підключений до величезного OLED-телевізора, – це добре. Але що робити, якщо на облаштування такого гейм-гнізда немає ні часу, ні сил, ні простору, а позависати в іграх все-таки хочеться? У такому разі на допомогу прийдуть портативні консолі, які в будь-який момент можна взяти з собою. Розповідаємо, як підібрати приставку такого плану і не прогадати.

Нагадайте, в чому взагалі суть портативних консолей?

Портативні ігрові системи почали робити ще у 80-х роках минулого століття. Ви напевно бачили в руках кіногероїв легендарний Game Boy, що працював від ААА-батарейок. Або самі зависали з тим же PSP від Sony, який у нульових був мрією кожного другого школяра.

Портативні консолі дали можливість винести свою улюблену гру за межі дому. І якщо на старті можливості таких девайсів обмежувалися складанням піксельних покемонів, то в наш час на цих гаджетах можна зіграти в ті самі релізи, що й на ПК і «дорослих» консолях.

Для того щоб вибрати відповідну портативну консоль, необхідно звернути увагу на низку важливих параметрів. Зазначимо, що під ці критерії немає сенсу підганяти гаджети на кшталт PGP AIO Junior або PlayStation Portal. Перший девайс із сотнями попередньо встановлених восьмибітних ігор створений виключно для занурення в ностальгію, другий – для віддаленої гри в те, що вже встановлено на вашій PlayStation 5. Ми ж зосередимося на виборі актуальної приставки, для гри в яку не знадобляться інші гаджети.

Зверніть увагу на вагу, ергономіку та якість збірки консолі

Погодьтеся: якщо приставку не виходить помістити в кишеню або невелику сумку, то портативною її назвати складно. Деякі варіанти таких консолей настільки важкі, що їх просто незручно довго тримати у висячому положенні: доводиться спиратися на яку-небудь поверхню.

Ергономіка так само важлива, як і вага пристрою. Чи немає необхідності перенапружувати пальці для того, щоб дотягнутися до потрібної кнопки? Чи не впиваються кути консолі в долоні? Чи зручно в принципі тримати гаджет у висячому положенні? Від цих моментів безпосередньо залежить те, наскільки комфортними будуть ваші ігрові сесії.

Не варто забувати і про якість збірки. Навіть дорога модель може приховувати в собі дрифт стіків, люфти і мазкий пластик, що збирає відбитки пальців. Упевнені, що з пристроєм з подібними характеристиками ви справ мати не хочете.

Батарея

2-3 години – це середній час, який актуальні портативні консолі здатні пережити без підзарядки. При цьому зустрічаються моделі, яких вистачить лише на одну годину гри. Але є і «довгожителі», здатні протриматися 4-5 годин. Звісно, автономність пов’язана з потужністю консолі: в тому, що умовна Nintendo Switch Lite зможе протриматися довше тієї ж Asus ROG Ally, немає нічого дивного.

Софт та ігрова база

Частина актуальних портативних консолей працює на Windows 11. Це одночасно і плюс, і мінус. З одного боку, на консоль з Windows можна встановити все, що є на класичному ПК. З іншого боку, тут зникає фішка з «увімкни і відразу грай»: від раптового оновлення системи, проблем з підключенням і спливаючих вікон ніхто не застрахований.

У деяких консолей є власна система. Наприклад, Steam Deck зі своїм SteamOS або операційка Nintendo Switch. У таких систем менше гнучкості, зате показник стабільності у них вищий: вони від початку були заточені під ігри.

Ігрова база – теж важливий пункт при виборі портативної консолі. Чи можна встановлювати на приставку сторонні лаунчери? Чи є тут доступ до емуляторів? Як тут йдуть справи з магазинами цифрової дистрибуції? Та й узагалі, чи просто встановити ігри на приставку, або ж потрібно бодатися з налаштуваннями? Від відповідей на ці запитання залежатиме те, наскільки комфортною буде ваша взаємодія з консоллю.

Екран

Здається, що тут усе просто: що вища діагональ і роздільна здатність екрана, то краще. Тільки ось портативні консолі – компромісні пристрої за своєю суттю, і особливо сильно це позначається на дисплеї. Як мінімум через те, що для стабільного геймплея гравці частенько знижують роздільну здатність до 720р. А частота кадрів на таких девайсах зазвичай коливається в районі 50-60 FPS, якщо не нижче.

А ось тип екрана – важлива історія. Зараз на ринку можна знайти консолі з двома видами дисплеїв: IPS і OLED. І другий виграє у першого: картинка тут яскравіша і насиченіша, а чорний колір тут буде дійсно чорним, а не темно-сірим.

З критеріями розібралися. Так а яку консоль купувати-то?

Тут все залежить від ваших потреб і бюджету. Наприклад, якщо ви хочете отримати найкомпактнішу на ринку «портативку», є сенс придивитися до Nintendo Switch Lite. Ця консоль важить менше трьохсот грамів, поміщається в кишеню куртки і підтримує всі ігри з бібліотеки Switch, сумісні з портативним режимом використання.

Потрібен варіант масштабніший? Є Nintendo Switch OLED: екран тут на півтора дюйма більший, об’єм вбудованого накопичувача збільшено вдвічі, а важить консоль все ще мало – 420 грамів. При цьому, на відміну від Lite-версії, ви можете використовувати цей гаджет не тільки в портативному, але і в настільному режимі, а також підключати його до телевізора.

Особисто я б не став зараз брати базову версію Nintendo Switch. Як мінімум через те, що в березні наступного року планують анонсувати Nintendo Switch 2, яка має бути кращою за попередницю за всіма параметрами.

Що глобально отримують власники Nintendo Switch? Крім високої автономності та компактності, ці консолі можуть похвалитися возом ексклюзивів: ловити покемонів і скакати за Маріо можна тільки тут. З іншого боку, релізи для Nintendo знамениті своєю дорожнечею: якщо на умовний PlayStation 5 повну версію третього «Відьмака» можна взяти приблизно за 500-700 гривень, то новенький картридж для Nintendo Switch обійдеться в 2000 – 3000 гривень. І це при тому, що сторонні релізи на Nintendo Switch виглядають сумніше, ніж на інших платформах.

Хочеться чогось потужнішого? Є: з процесором AMD Ryzen Z1 Extreme, частотою оновлення в 120 Гц і 7-дюймовим Full HD-екраном. Працює ця консоль на Windows 11, що відкриває масу можливостей. Наприклад, якщо ви не хочете витрачатися на ігри в Steam або плюєтеся від каталогу Xbox, є можливість встати на шлях цифрового корсара і отримати бажане безкоштовно.

З іншого боку, Windows для ASUS ROG Ally є як благом, так і прокляттям. Так, можна встановлювати ігри з будь-яких джерел. Але є і регулярні глюки, проблеми з оптимізацією і роботою в режимі сну.

Чи є альтернатива консолі від ASUS? Так, наприклад, у вигляді Lenovo Legion Go. Глобально вона нагадує ROG Ally на дріжджах: теж Windows 11, те саме розташування стіків, але ось діагональ дисплея тут 8,8 дюйма, а не 7. Роздільна здатність екрана також більша – 2560×1600 проти 1920×1080. Щоправда, і важить Legion Go аж на 246 грамів більше, і фінальна вага пристрою зависла на позначці в 854 грами. Зате тут відстібаються контролери: їх можна використовувати і як джойкони Nintendo, і як клавіатуру/мишку для гри в шутери.

Вам не підходить ні пристрій на Windows, ні ексклюзивність Nintendo? Тоді варто поглянути на Steam Deck OLED, ігрову приставку від Valve. Це апгрейд базової Steam Deck, що вийшла 2022 року.

Оновлений Steam Deck може похвалитися не тільки чіткою і насиченою картинкою, а й 6-нанометровим техпроцесом, і підвищеною енергоємністю, і збільшеною швидкістю зарядки. Але головне, що на Steam Deck просто дуже приємно грати. Причин у цього кілька: від зручного хвата і до SteamOS з комфортним інтерфейсом. Якщо ROG Ally і Legion Go нагадують міні-ПК, то Steam Deck – міні-Xbox: тут все зроблено так, щоб ви просто запустили потрібну гру і насолоджувалися, а не колупалися в налаштуваннях і параметрах.

Якби ви брали портативну консоль собі, то на чому б зупинилися?

Якщо ви маєте особливу любов до релізів Nintendo, то є сенс вибрати між Nintendo Switch Lite і Nintendo Switch OLED – тут уже орієнтуєтеся на свої потреби. Але якщо свіжі пригоди Маріо вас не цікавлять, варто зробити ставку на Steam Deck OLED.

По-перше, якщо не враховувати гаджети Nintendo, то саме під Steam Deck розробники оптимізують свіжі релізи. Цим не може похвалитися ні ROG Ally, ні Legion Go, ні MSI Claw, ні якась AyaNeo Air Plus. Valve також перевіряє весь каталог ігор Steam на Steam Deck: консоль уже підтримує понад 13 тисяч ігор.

По-друге, є відчуття, що підтримка Steam Deck OLED не припиниться в найближчі п’ять років. Чи можна сказати те саме про будь-яку портативну консоль з Китаю або Тайваню? Я б не став робити таких заяв.

Так, Steam Deck OLED не можна назвати мініатюрним гаджетом: консоль важить 640 грамів, а в довжину становить майже 30 сантиметрів. Тут немає трансформаційних трюків, як у Legion Go, або ексклюзивів, як у Nintendo Switch. Але також тут немає «болячок» Windows і кусючої ціни на нові релізи, а дисплей і вся «начинка» перебувають в ідеальній синергії. І якщо це не головне для портативної консолі, то що ще?