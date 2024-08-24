Названо кращу оперативну пам’ять для Ryzen 9 9950X

Ryzen 9 9950X є найпотужнішим і найдорожчим актуальним ЦП від AMD. Яку пам’ять для нього вибрати?

Найбільш вдалий варіант – це G.Skill Trident Z5 Neo з частотою 6000 МГц, таймінгами CL30 і RGB-підсвічуванням. Годиться і для ігор, і для роботи.Як альтернативу можна розглянути G.Skill Flare X5 з аналогічною продуктивністю, але без яскравого підсвічування.

Найкраща ОЗП DDR5 за невеликі гроші – TEAMGROUP Elite DDR5-4800 (два модулі по 16 ГБ). А най-най преміальна пам’ять – стильна і швидкісна CORSAIR Dominator Titanium DDR5-6400 CL32. Крім того, можна розглянути покупку CORSAIR Vengeance DDR5. Її назвали найкрасивішою ОЗП на ринку. До речі, у CORSAIR є і низькопрофільна Vengeance DDR5.

Найвдаліша ОЗП для геймерів – ADATA XPG Lancer DDR5 з феноменальною частотою 6600 МГц. Тим гравцям, які хочуть заощадити, рекомендується Kingston Fury Beast RGB DDR5.