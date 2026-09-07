Індія почне виробляти ракети Thales із лазерним наведенням: перші боєприпаси очікують у 2027 році

Французька оборонна група Thales та індійська Kalyani Strategic Systems Limited уклали стратегічну угоду про створення в Індії виробничої бази для 70-мм ракетних систем. Партнерство передбачає передачу технологій, локальне виробництво та подальший експорт боєприпасів.

План охоплює одразу два типи ракет — некеровані та керовані за лазерним променем. Першу ракету, повністю зібрану в Індії в межах нового проєкту, компанії планують отримати на початку 2027 року.

70-мм, або 2,75-дюймові, ракети Thales розроблені бельгійським підрозділом компанії. Їх можна використовувати з різних платформ — вертольотів, наземних пускових установок та морських систем. В Індії ці боєприпаси вже сумісні з бойовими вертольотами Advanced Light Helicopter та Light Combat Helicopter.

Особливий інтерес становлять керовані варіанти. Ракета FZ275 LGR використовує лазерне наведення та при запуску з вертольота може працювати на дистанції приблизно від 1,5 до 7 км. Thales позиціонує такі боєприпаси як проміжне рішення між дешевими некерованими ракетами та значно дорожчими керованими ракетними комплексами.

У 2026 році компанія також представила нову версію 70-мм ракети для боротьби з безпілотниками. Вона отримала датчик наближення, який дозволяє підірвати бойову частину поруч із повітряною ціллю, а не вимагати прямого влучання. На тлі стрімкого поширення ударних БПЛА саме цей напрямок стає одним із ключових для розвитку подібних систем.

Для Індії угода має ще й промислове значення. Kalyani Strategic Systems входить до Bharat Forge та має власні виробничі й випробувальні потужності. Thales розраховує поступово сформувати в країні локальний ланцюг постачання та перетворити Індію не лише на споживача, а й на один із центрів виробництва 70-мм ракет для зовнішніх ринків.