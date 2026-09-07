Индия начнёт производить ракеты Thales с лазерным наведением: первые боеприпасы ожидаются в 2027 году

Французская оборонная группа Thales и индийская компания Kalyani Strategic Systems Limited заключили стратегическое соглашение о создании в Индии производственной базы для 70-мм ракетных систем. Партнерство предусматривает передачу технологий, локальное производство и дальнейший экспорт боеприпасов.

План охватывает сразу два типа ракет — неуправляемые и управляемые с помощью лазерного луча. Первую ракету, полностью собранную в Индии в рамках нового проекта, компании планируют получить в начале 2027 года.

70-мм, или 2,75-дюймовые, ракеты Thales разработаны бельгийским подразделением компании. Их можно использовать с различных платформ — вертолетов, наземных пусковых установок и морских систем. В Индии эти боеприпасы уже совместимы с боевыми вертолётами Advanced Light Helicopter и Light Combat Helicopter.

Особый интерес представляют управляемые варианты. Ракета FZ275 LGR использует лазерное наведение и при запуске с вертолета может действовать на дистанции примерно от 1,5 до 7 км. Thales позиционирует такие боеприпасы как промежуточное решение между дешёвыми неуправляемыми ракетами и значительно более дорогостоящими управляемыми ракетными комплексами.

В 2026 году компания также представила новую версию 70-мм ракеты для борьбы с беспилотниками. Она получила датчик сближения, который позволяет взорвать боевую часть рядом с воздушной целью, а не требует прямого попадания. На фоне стремительного распространения ударных БПЛА именно это направление становится одним из ключевых для развития подобных систем.

Для Индии это соглашение имеет также промышленное значение. Компания Kalyani Strategic Systems входит в состав Bharat Forge и располагает собственными производственными и испытательными мощностями. Thales рассчитывает постепенно сформировать в стране локальную цепочку поставок и превратить Индию не только в потребителя, но и в один из центров производства 70-мм ракет для внешних рынков.