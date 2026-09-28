Разбор одной неисправности: что может сократить срок службы электромобилей

Исправный кузов, работоспособный электродвигатель и ухоженная подвеска ещё не гарантируют электромобилю долгий срок службы. Если тяговый аккумулятор выйдет из строя, владелец может получить счёт, который перечеркнет экономический смысл дальнейшего использования автомобиля.

Именно на эту проблему обратил внимание представитель Bosch Mobility Aftermarket Руперт Гелльбахер в беседе с Automobilwoche. По его мнению, доступный ремонт аккумуляторов должен стать обычной сервисной услугой. В противном случае часть подержанных электромобилей рискует попасть на разборку, хотя большинство их узлов ещё могло бы прослужить много лет.

Почему аккумулятор может определить судьбу подержанного электромобиля

Электрическая силовая установка действительно избавляет владельца от многих расходов, характерных для бензиновых и дизельных автомобилей. В ней нет моторного масла, турбокомпрессора или сложной системы очистки выхлопных газов. Меньшее количество движущихся деталей также упрощает конструкцию привода.

Тем не менее тяговый аккумулятор остается одним из самых дорогих компонентов автомобиля. С течением времени рыночная цена машины снижается, тогда как затраты на установку нового аккумуляторного блока не обязательно сокращаются в той же степени.

Поэтому одна серьезная неисправность может поставить владельца перед выбором: вкладывать значительную сумму в старый автомобиль или продавать его на запчасти. Речь идет о ситуации, когда ремонт технически возможен, но финансово невыгоден.

Для украинского покупателя подержанного электромобиля это означает, что наряду с запасом хода и комплектацией следует учитывать доступность сервисного обслуживания именно для выбранной модели.

Обязательно ли полностью менять аккумулятор?

Повреждение батареи не всегда означает, что весь блок необходимо заменить. В зависимости от конструкции и характера неисправности ремонт может включать в себя работу с отдельными модулями или другими компонентами системы.

Этот подход давно знаком владельцам автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Неисправность двигателя или коробки передач часто устраняют путем ремонта или восстановления, сохраняя пригодные детали. Благодаря этому даже автомобиль с большим пробегом может оставаться экономически целесообразным в эксплуатации.

В то же время ремонт батареи нельзя сводить к универсальному совету «заменить самый слабый элемент». Необходимо учитывать состояние остальных элементов, их совместимость и технологию производителя.

Показательный пример — ремонтные комплекты Bosch для отдельных гибридных моделей. Компания предлагает замену всех модулей с сохранением исправных корпуса, вентилятора и электроники. В Bosch объясняют: если заменить только неисправный модуль, другие изношенные элементы могут вскоре привести к повторному обращению в сервис. Это решение предназначено для конкретных гибридных моделей, а не является универсальным рецептом для всех электромобилей.

Почему недорогой ремонт особенно важен после истечения гарантии

Пока неисправность подпадает под условия гарантии, значительную часть финансового риска берет на себя производитель. По истечении срока гарантии платить за диагностику, запчасти и работу приходится владельцу.

Самая сложная ситуация возникает тогда, когда автомобиль уже значительно подешевел, а сервис предлагает только полную замену аккумулятора. Даже хорошее состояние остальных агрегатов не делает такой счет приемлемым.

Развитый рынок ремонта предоставил бы владельцу больше вариантов. Для этого необходимы доступные запчасти, техническая документация, оборудование и специалисты, работающие с высоковольтными системами.

Перед покупкой подержанной машины полезно выяснить, ремонтируют ли её аккумулятор местные мастерские, какие работы они выполняют и какую гарантию предоставляют. Одного только показателя остаточной ёмкости для оценки будущих расходов недостаточно.

Сколько на самом деле может прослужить батарея

Постепенное снижение ёмкости и внезапная неисправность — это разные явления. Аккумулятор может потерять часть запаса хода, но при этом оставаться пригодным для ежедневных поездок. В то же время отдельная неисправность может потребовать ремонта даже при относительно высокой остаточной ёмкости.

Единого срока службы для всех батарей не существует. На него влияют конструкция, температурные условия, пробег и режим зарядки.

Согласно исследованию Geotab, опубликованному в 2026 году, средний темп потери ёмкости составлял 2,3 % в год. Анализ охватил более 22 700 электромобилей. Компания также зафиксировала более быстрый износ у автомобилей, которые в значительной степени полагались на мощную быструю зарядку.

Это среднее значение для исследуемой выборки. Неправильно рассматривать его как точный прогноз для конкретного автомобиля или гарантию определенного количества лет эксплуатации.

Грозит ли электромобилям судьба «одноразовых» машин

Преждевременный списание автомобиля имеет и экологическую цену. На производство кузова, электроники и аккумулятора уже затрачены материалы и энергия. Возможность отремонтировать машину позволяет дольше использовать эти ресурсы.

Повторное использование аккумуляторов и переработка также важны, но решают другие задачи. Пригодная к эксплуатации батарея после использования в автомобиле может работать в стационарном накопителе. О таких проектах мы уже рассказывали в материале о второй жизни батарей электромобилей.

Однако возможность использовать аккумулятор в других целях не заменяет доступного ремонта самого автомобиля. Для владельца ключевой вопрос — можно ли вернуть машину на дорогу за разумные деньги.

Чего не хватает электромобилям для долгой службы

Вокруг традиционных автомобилей на протяжении десятилетий формировалась сеть независимых мастерских, поставщиков запчастей и предприятий по восстановлению агрегатов. Именно она помогает поддерживать старые машины в рабочем состоянии.

Электромобилям нужна столь же доступная сервисная инфраструктура. Их долговечность будет зависеть как от ресурса аккумуляторов, так и от того, насколько сложно и дорого устранять неисправности.

Предостережение Bosch касается именно этого: технологически надежный автомобиль может оказаться невыгодным в эксплуатации без ремонтной поддержки. Для будущего владельца подержанного электромобиля доступность восстановления аккумулятора может иметь не меньшее значение, чем скорость зарядки или запас хода.