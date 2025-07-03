NVIDIA RTX 5050 протестували в Cyberpunk 2077: причин для радості мало

Південнокорейський ресурс QuasarZone опублікував один з перших незалежних оглядів нової відеокарти початкового рівня GeForce RTX 5050, яку NVIDIA не надсилала журналістам до старту продажів. Авторам довелося самостійно знайти карту і дочекатися виходу драйвера. Схожа ситуація була з RTX 5060 і 8-гігабайтної RTX 5060 Ti, огляди яких також вийшли із затримкою.

Тестування проводилося на системі з процесором Ryzen 7 9800X3D і оперативною пам’яттю DDR5-6000 в 15 сучасних іграх в роздільній здатності 1080p. В середньому RTX 5050 виявилася на 2,6% повільніше Intel Arc B580 і на 6,4% повільніше GeForce RTX 4060. Продуктивність новинки майже дорівнює Radeon RX 7600, при цьому вона обходить стару RTX 3060 на 12%. Енергоспоживання карти становить 130 Вт — трохи вище заявлених 115 Вт у RTX 4060, хоча на практиці вони споживають приблизно однаково.

Потенціал розгону у RTX 5050 є: приріст становить до 10%, і на цьому все — карта впирається в ліміт потужності. На думку QuasarZone, NVIDIA навмисно обмежила енергоспоживання, щоб не створювати конкуренцію старшим моделям серії.

Загальна претензія до RTX 5050 така ж, як і до інших бюджетних відеокарт NVIDIA: у 2025 році 8 ГБ відеопам’яті вже недостатньо. На тлі всього цього навіть Intel Arc B580 з 12 ГБ пам’яті виглядає привабливіше.