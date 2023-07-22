Найкращі будильники на Android: ТОП-5 додатків, які допоможуть вам прокидатися вчасно

Вчасно прокидатися вранці іноді буває складним завданням, з яким вбудований в Android будильник просто не справляється. У ньому немає жодних «запобіжників», сигнал можна легко вимкнути і продовжити досипати далі, запізнившись на роботу, навчання чи якусь важливу подію.

Однак на просторах Google Play вистачає альтернативних програм, де цю проблему вирішено. Ми вивчили найпопулярніші та вибрали найкращий будильник на телефон з перевіркою пробудження, аналізом сну, зручним налаштуванням та іншими корисними функціями.

№5 – Alarmy

Alarmy позиціонує себе як єдиний будильник, схвалений медичними організаціями. Правда це чи ні – питання відкрите, але система, за якою Alarmy стимулює людину прокинутися, продумана на совість. Вимкнути сигнал просто так тут не вийде, спочатку доведеться виконати невелике завдання. Одні простіші – вирішити завдання або потрясти смартфон; інші складніше – стати і зробити таку ж фотографію, як показано на прикладі.

Зазвичай подібних дій достатньо, щоб змусити мозок працювати і не заснути за інерцією. Типи завдань можна вибирати самому. Також доступні безліч рінгтонів, спокійні звуки для засинання, і проста система відстеження статистики сну. Alarmy має приємний інтерфейс із вбудованими підказками, які допоможуть зорієнтуватися. Повноцінний функціонал доступний лише в Premium-версії, але з кожним оновленням її зламують та викладають у мережу.

№4 – I Can’t Wake Up!

Тяжка артилерія, що дозволяє ефективно прокидатися вранці. По-перше, це дуже гучний будильник на телефон із вбудованим підсилювачем звуку. По-друге – відключити його парою кліків теж не вийде, доведеться виконувати завдання. Останніх досить багато: запам’ятовувати порядок цифр, повторити звивисту лінію, вирішити математичний приклад чи інші питання. У кожному гнучко налаштовується рівень складності, щоб не надто морочити сонну голову.

Інтерфейс програми зроблений у найкращих традиціях мінімалізму, на екрані немає нічого зайвого. На вибір є 20 рингтонів, є навіть агресивні на кшталт барабанів або собачого гавкоту. При спрацюванні будильник автоматично блокує телефон, щоб ви не могли зупинити програму або прибрати звук іншим способом. Загалом, варіант для найбільш занедбаних випадків, мертвого підніме.

№3 – Early Bird

Багатофункціональний будильник, який може легко замінити цілий набір вбудованих в Android віджетів. Включаючи розмовний годинник, календар, список завдань на день, погоду і все, що вам знадобиться після пробудження. На рінгтон можна поставити вбудовані звуки або свою музику, тонко налаштувати їхню гучність і вібрацію смартфона. А щоб не досипати після сигналу, доведеться виконувати завдання різного ступеня складності.

Також у Early Bird є кілька унікальних фіч, наприклад, відключення звуку повідомлень до будильника, щоб ніхто не потривожив ваш сон. Повні можливості, знову ж таки, доступні в платній версії, але скачати зламаний мод проблем не складає.

№2 – Smart Alarm Clock

Smart Alarm Clock – це розумний будильник на Андроїд, який робить ставку на профілі. Тут можна створити необмежену кількість сигналів і налаштування кожного з них зручно в’яжуться до профілю. Наприклад: окремо вибираються завдання для відключення, звук рингтона, напис на екрані, його яскравість і фоновий малюнок, реакція смартфона на датчики (якщо девайс доведеться трясти). Також є повна інтеграція з календарем, будильник може автоматично відключатися або дзвонити у потрібний час лише у святкові, вихідні, парні/непарні дні тощо.

Ще одна цікава функція – сигнал із геолокації. З ним будильник спрацьовуватиме строго в певному місці, що дуже зручно для людей, наприклад, що працюють вахтовим методом. Доступна статистика тривалості та аналіз сну, але для останнього потрібно користуватися розумним годинником. Що приємно, безкоштовна версія Smart Alarm відразу включає повний функціонал, різниця з платною лише в наявності реклами.

№1 – Sleep as Android

Однозначно найкращий будильник на Андроїд – це Sleep as Android. Крім гнучких налаштувань та перевірки пробудження, ця програма може безконтактно аналізувати сон за допомогою ультразвукових хвиль, які не сприймаються людським слухом. Хвилі продукуються динаміком, відбиваються від тіла та фіксуються мікрофоном смартфона. В результаті алгоритм фіксує ваші рухи, частоту дихання та підлаштовує будильник під правильну фазу сну. Це дозволяє прокидатися легко, і не почуватися розбитим ранком.

Програма вміє записувати звуки (гарантуємо, вам буде цікаво послухати себе), а також реагувати на хропіння коротким сигналом або вібрацією, щоб людина перестала. Розслаблюючі колискові зі звуками природи допомагають швидше заснути, а вбудована статистика порівнюватиме ваш режим сну з іншими користувачами, нараховуючи бали – це додаткова мотивація висипатися і вставати вчасно. Загалом можливості тут найширші.

Сподіваємося, що тепер скачати будильник на телефон не буде для вас проблемою, адже список із п’яти хороших варіантів завжди під рукою.