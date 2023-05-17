Названо функції Wi-Fi-роутеру, про які не знають більшість українців

Мало хто знає, що Wi-Fi-роутер створений не тільки для того, щоб роздати доступ до мережі споживачам. Усередині сучасного пристрою є десятки різних функцій, про які забуває рядовий український користувач. Не прив’язуватимемося до конкретних брендів і моделей – їх занадто багато, а поговоримо про опції загальними словами.

Можливості USB-порту

Багато сучасних маршрутизаторах мають USB-порт. У нього можуть бути різні можливості: від підключення зовнішнього 4G-модему для створення резервного каналу до запису контенту на флешку або навіть на зовнішній диск.

За наявності модему при відключенні основного провайдера роутер перейде сам на мобільну мережу. Якщо USB-порт роутера може використовуватися під накопичувач, то, швидше за все, за допомогою маршрутизатора у вас вийде завантажувати торренти без ПК. Або зробити з зв’язки роутер + зовнішній диск своє міні мережеве сховище для файлів (NAS).

Список підключених пристроїв

Будь-який Wi-Fi-роутер містить опцію показу пристроїв, які до нього підключені зараз. Розвинені моделі також ведуть історію підключень. Навіщо це потрібно? Все просто – дізнатися, хто ще користується вашим інтернетом. А раптом сусід підібрав пароль? Зайшовши до адміністраторського розділу, можна переглянути підключення, а в разі потреби відключити або навіть заблокувати клієнта за MAC-адресою.

DLNA та IPTV

Пристрої середнього цінового діапазону можуть підтримувати режим DLNA, за допомогою якого можна підключати до роутера медіапристрої – телевізор і звуковідтворюючу апаратуру. Наявність функції IPTV дозволяє дивитися через роутер телевізор, якщо, звичайно, провайдер дає таку можливість.

Контроль трафіку

За допомогою функцій контролю трафіку можна заблокувати той чи інший ресурс за допомогою адміністраторського розділу роутера. Це зручно, наприклад, якщо ваш некерований домочадець любить проводити надто багато часу на будь-якому сайті. Приклад: дитина захоплена онлайн-грою, а чоловік не може відірватися від танків. Деякі моделі дозволяють настроїти тимчасовий ліміт блокування ресурсів. Сюди ж додамо і батьківський контроль — багато сучасних роутерів мають таку функцію.

VPN

Багато маршрутизаторів підтримують VPN. Працюватиме він у разі, якщо у вас «біла» (особиста) IP-адреса. При правильному налаштуванні свій VPN буде безпечнішим, ніж підключення до публічних точок Wi-Fi. Варто розуміти, що такий VPN не приховує вашу IP-адресу, більше того – всі відвідувані ресурси будуть йти з вашого домашнього IP.

Заходьте на свої пристрої ззовні

Допустимо, на вашому комп’ютері зберігаються потрібні вам файли. Можна налаштувати роутер та ПК так, що ви зможете заходити у свою локальну мережу, перебуваючи у будь-якій точці земної кулі. Працює, якщо у вас є «білий» IP.