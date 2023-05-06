В українців “крадуть” Wi-Fi: прості способи виявити крадія

Відчуваєте зниження швидкості інтернету, повільне завантаження файлів та проблеми з буферизацією улюблених серіалів? Можливо, до вашого роутера підключаються сусіди. Українцям назвали прості способи виявити крадія.

Перегляньте список пристроїв, підключених до вашої мережі Wi-Fi:

Знайдіть IP-адресу, ім’я користувача та пароль на наклейці внизу маршрутизатора. Відкрийте веб-браузер і введіть IP-адресу маршрутизатора в адресний рядок. Увійдіть, використовуючи надані ім’я користувача та пароль. Знайдіть “Підключені пристрої” або “Клієнти Wi-Fi”, щоб побачити список пристроїв, які використовують ваше інтернет-з’єднання. Якщо ви помітили незнайомі пристрої, негайно від’єднайте їх та змініть пароль

Несанкціоновані користувачі можуть мати доступ до вашого Wi-Fi:

Займатися незаконною діяльністю в Інтернеті, залучаючи вас до неї. Отримати паролі до ваших особистих облікових записів. Отримати доступ до вашої банківської інформації. Встановити шкідливе програмне забезпечення на ваш комп’ютер. Вимкнути сигналізацію або систему відеоспостереження вашого будинку.

Запобігти несанкціонованому доступу до вашого Wi-Fi:

Змініть пароль до Wi-Fi за допомогою веб-інтерфейсу маршрутизатора. Виберіть надійну комбінацію букв, цифр і символів. Повторно підключіть усі свої пристрої, використовуючи новий пароль. Переконайтеся, що в списку підключених пристроїв немає несанкціонованих пристроїв.

Щоб захистити спільний доступ до Wi-Fi:

Знайдіть розділ “Гостьова мережа” в налаштуваннях маршрутизатора. Створіть гостьову мережу з унікальним ім’ям і паролем. Встановіть обмеження швидкості для гостьової мережі. Повідомляйте іншим лише пароль гостьової мережі Wi-Fi.