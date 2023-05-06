В українців “крадуть” Wi-Fi: прості способи виявити крадія

Відчуваєте зниження швидкості інтернету, повільне завантаження файлів та проблеми з буферизацією улюблених серіалів? Можливо, до вашого роутера підключаються сусіди. Українцям назвали прості способи виявити крадія.
Перегляньте список пристроїв, підключених до вашої мережі Wi-Fi:
- Знайдіть IP-адресу, ім’я користувача та пароль на наклейці внизу маршрутизатора.
- Відкрийте веб-браузер і введіть IP-адресу маршрутизатора в адресний рядок.
- Увійдіть, використовуючи надані ім’я користувача та пароль.
- Знайдіть “Підключені пристрої” або “Клієнти Wi-Fi”, щоб побачити список пристроїв, які використовують ваше інтернет-з’єднання.
- Якщо ви помітили незнайомі пристрої, негайно від’єднайте їх та змініть пароль
Несанкціоновані користувачі можуть мати доступ до вашого Wi-Fi:
- Займатися незаконною діяльністю в Інтернеті, залучаючи вас до неї.
- Отримати паролі до ваших особистих облікових записів.
- Отримати доступ до вашої банківської інформації.
- Встановити шкідливе програмне забезпечення на ваш комп’ютер.
- Вимкнути сигналізацію або систему відеоспостереження вашого будинку.
Запобігти несанкціонованому доступу до вашого Wi-Fi:
- Змініть пароль до Wi-Fi за допомогою веб-інтерфейсу маршрутизатора.
- Виберіть надійну комбінацію букв, цифр і символів.
- Повторно підключіть усі свої пристрої, використовуючи новий пароль.
- Переконайтеся, що в списку підключених пристроїв немає несанкціонованих пристроїв.
Щоб захистити спільний доступ до Wi-Fi:
- Знайдіть розділ “Гостьова мережа” в налаштуваннях маршрутизатора.
- Створіть гостьову мережу з унікальним ім’ям і паролем.
- Встановіть обмеження швидкості для гостьової мережі.
- Повідомляйте іншим лише пароль гостьової мережі Wi-Fi.
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