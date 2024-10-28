Українцям пояснили для чого USB-порт у Wi-Fi роутері, телевізорі та моніторі

Багато хто не замислюється про те, наскільки їхня техніка може бути функціональною. У багатьох пристроях є USB-порт, але мало хто знає, для яких цілей він призначений.

USB-порт у Wi-Fi роутері

Зазвичай, розташовується поруч з Ethernet-портами на тильній частині пристрою. Залежно від моделі роутера може виконувати такі функції:

Підключення зовнішнього жорсткого диска, яке перетворює маршрутизатор на NAS-пристрій. На жорсткому диску може бути записано все що завгодно, і ви зможете отримати доступ до цієї інформації через Wi-Fi або дротове підключення до роутера. Залежно від налаштувань і технічної можливості можна навіть організувати віддалений доступ до файлів через інтернет. Що можна записати на диск? Та що завгодно: фільми, музику, фото, документи. І всі об’єкти будуть швидко доступні на під’єднаних до роутера гаджетах. Зручно, наприклад, для створення домашньої аудіо-відеотеки; Підключення принтера. Наприклад, у вас кілька пристроїв, з яких потрібно відправляти щось на друк. Підключати принтер до кожного пристрою проблемно, а ось підключивши його до роутера, можна друкувати з усіх пристроїв; Зовнішній 4G-модем. Щойно виникають проблеми з дротовим інтернетом (наприклад, аварія у провайдера), роутер одразу ж переключиться на модем мобільного зв’язку, і ви не залишитеся без доступу в мережу. Деякі моделі Wi-Fi-маршрутизаторів можуть підтримувати перепрошивку через USB-порт. У моїй практиці був випадок, як дорогий роутер перестав подавати ознаки життя через адміністраторську панель. Врятувало перепрограмування за допомогою USB UART.

USB-порт на моніторі

На сучасних моніторах можна також зустріти кілька USB-портів. Тут також є кілька способів використання:

Монітор у ролі USB-хаба. Підключивши дисплей до комп’ютера за допомогою одного кабелю, можна під’єднувати до монітора вже інші периферійні пристрої: клавіатуру, мишу, флешку та інше. Це зручно – монітор, як правило, набагато ближче, ніж системний блок; Монітор у ролі зарядки для гаджетів. Деякі моделі моніторів мають USB-порт червоного кольору, за допомогою яких можна заряджати інші гаджети; Зарядка ноутбука. Сучасні монітори можуть по USB Type-C отримувати сигнал від ноутбука і одночасно заряджати пристрій. Працює, якщо ноутбук підтримує цю функцію, а монітор має підтримку Power Delivery по USB.

USB на телевізорі

Більшість моделей телевізорів, які були випущені в останні 10 років, мають порт USB. І є як мінімум три можливості використання цієї опції: