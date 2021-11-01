Стало відомо, чому американців називають “піндосами”, “янками” та “грінго”

“Піндос” – найпоширеніше неприємне прізвисько американців, яке набуло популярності на пострадянському просторі.





“Грінго” – етнофолізм, що застосовується до США в іспаномовних країнах. “Янкі” – образливе прізвисько, що зародилося в самій Америці.

Як з’явилися ці терміни?

Грецьке коріння

Насправді, спочатку “піндосами” іменували греків, які емігрували до Російської імперії з Туреччини у XVIII-XIX століттях.

Термін був відомий з Античності та застосовувався громадянами полісів до жителів гірських регіонів: племен Етолії, Локриди та Акарнанії.

Жебраки, неписьменні, агресивні горяни, розглядалися греками як люди небезпечні та грубі. З часом слово “піндос” стало синонімом дурості та невихованості.

Масово емігруючи до Росії, насамперед, до Причорномор’я, греки занесли термін у російськомовне середовище. Ймовірно, нерідко спостерігаючи як лаються емігранти, стали називати “піндосами” всіх греків без розбору.

У радянський період етнофолізм виявився забутий і знову відроджений наприкінці 90-х, але вже стосовно американців.

Миротворчі сили НАТО

Щодо цього у лінгвістів існує цікава версія. Після війни у ​​Югославії на Балканах залишилися великі миротворчі сили різних країн. Місцеві жителі називали “піндосами” солдатів НАТО. Миротворці це почули та перейняли. Як часто буває, з армійського сленгу поняття швидко проникло у світ і стало розмовним.

Німі “Грінго”

У іспаномовних країнах: Мексиці, Латинській та Південній Америці, втім, як і в самій Іспанії, американців називають “Грінго”.

У широкому значенні поняття відноситься до всіх людей, що розмовляють англійською мовою.

Згідно з іспанськими етимологами, прізвисько використовується, як мінімум, з XVII століття. Воно походить від слова “peregring” – чужинець, мандрівник. На місцевому жаргоні є синонімом слова “німий”.

Ненадійні “янкі”

“Янки” – мабуть, найперше прізвисько американців, дане їм жителями Великобританії.

Бостонське чаювання

У вісімнадцятому сторіччі англійці, як жителі метрополії, зарозуміло називали “янками” різношерстний народ, зібраний з усіх кінців планети у американській колонії. Непередбачувані, байдужі, схильні до дезертирства та крадіжки люди — таку характеристику дав своїм солдатам британський генерал Джеймс Вульф, який зібрав армію з мешканців Нової Англії.

Яка етимологія слова “янкі” достеменно невідома. За однією з версій, “Янкі” було найпопулярнішим ім’ям серед нідерландських колоністів, які заселили в XVII столітті землі від нинішнього Нью-Йорка до Олбані.

Сьогодні “янкі” вживається афро-американським населенням США стосовно європеоїдного населення.