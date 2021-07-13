У яких додатків для Android треба чистити кеш та для чого потрібно це робити

Кеш – штука дуже неоднозначна. Одні кажуть, що він допомагає, а інші – що шкодять. Причому і у перших, і в других зазвичай знаходяться досить резонні аргументи на користь своїх версій. Ті, хто вважають кеш корисним, зазвичай посилаються на те, що він дозволяє додаткам працювати швидше, не завантажуючи дані, до яких вони вже зверталися, повторно. А ті, хто вважають кеш шкідливим, посилаються на те, що розробники завжди рекомендують чистити кеш, якщо програма не працює. Так кому ж вірити?





Насправді мають рацію і ті, і інші. Кеш дійсно потрібен для того, щоб прискорювати роботу додатків. Вони просто запам’ятовують частину даних, яку вже обробляли, і наступного разу не завантажують їх з нуля, а підтягують з пам’яті.

Відмінний приклад того, як допомагає кеш, – це браузер. Кеш в браузері не тільки запам’ятовує, які товари ви накидали в кошик без авторизації, але і швидше завантажує веб-сторінки, якщо ви вже відкривали їх раніше. Але потрібно розділяти корисний і шкідливий кеш.

Чи потрібно видаляти кеш

Чистити треба тільки той кеш, якого багато

Справедливості заради скажемо, що Android ділить кеш на хороший і поганий, шкідливий і корисний, так що відрізнити один від іншого буде нескладно. Але непогано б і самим розуміти цю різницю. Тому запам’ятайте, що поганий кеш – важкий, він не прискорює додаток. А хороший кеш – дуже легкий, і він додаток прискорює.

Під поганим кешем ми маємо на увазі всі мультимедійні дані, які додатки зберігають, варто вам навіть одного разу відкрити їх. В основному це картинки, відеозаписи, меми, якими ми обмінюємося в месенджерах, фоточки з інстаграма, снапчата та інших сервісів для публікації знімків.

Ці додатки мають схильність накопичувати кеш просто у величезних об’ємах. Вони зберігають взагалі всі медіафайли, які ви переглядаєте, так що хоч інстаграм, хоч телеграм в кінцевому підсумку можуть займати до декількох гігабайт, а допускати цього ну ніяк не можна.

Ось приблизний список додатків, у яких потрібно регулярно чистити кеш. Запам’ятати дуже просто. Майже всі це додатки соціальної спрямованості (ще вони дуже багато важать):

WhatsApp

Telegram

Viber

Instagram

Snapchat

Facebook

TikTok

Як видалити кеш додатків на Android

Щоб видалити кеш, вам буде потрібно перейти в «Налаштування»:

Перейдіть в «Налаштування» – «Додатки»;

Відкрийте сторінку потрібного вам додатка;

У вікні, виберіть розділ «Пам’ять»;

Натисніть на кнопку «Скидання» і підтвердіть.

Подивіться, скільки займає TIkTok. Значить, він потребує чищення

Як бачите, Android – дуже розумний. Він розділяє безпосередньо кеш – тобто файли, які потрібні додаткам для швидкої роботи, – і медіа, які ви переглянули. Так що технічно неправильно їх узагальнювати, але на практиці всім начхати, і всі вважають, що це одне і те саме.

А ось сам кеш, який називається кешем, – це вже ті дані, які видаляти просто так не рекомендується. Однак виникають ситуації, коли це зробити прямо-таки необхідно. Як правило, ці випадки є наслідком проблем в працездатності додатків.

Наприклад, у нас недавно трапилося, що додаток «Приват24» відмовлялося розпізнавати відбиток пальця хоч для входу, хоч для верифікації платежів. Але, варто було видалити кеш додатка, як все запрацювало, хоча займав він всього-на-всього кілька мегабайт.