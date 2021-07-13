Які приховані налаштування зроблять ваш Android-смартфон унікальним

Система Андроїд приховує в собі чимало налаштувань, які дозволяють “зліпити” з системи щось своє, особливе. Якимись з них ми активно користуємося, якісь в очі не бачили.





На сьогоднішній день існує кілька великих налаштувань, які Android приховав від нас. За замовчуванням ми їх не знайдемо. В основному це параметри кастомізації, які Андроїд вважав необов’язковими. Але як раз таки дані параметри потрібні багатьом.

Зараз ми з вам зайдемо в налаштування, які дозволяють кастомізувати нашу панель повідомлень, і прибрати звідти зайві значки.

До речі ось, ми прибрали абсолютно всі значки в рядку стану. Зрозуміло, це непрактично, але зробити це можна.

Для початку завантажте Activity Lancer, посилання на нього ми залишимо внизу. Цей додаток всього лише відкриває доступ до прихованих параметрів Android.

Після встановлення заходимо в “Запуск Activity”

Далі в пошуку вводимо слово “інтерфейс” або “tuner” і заходимо в це меню налаштувань

Перед нами відкрилася секретна панель. На жаль, робоча з них тільки “панель стану”, тому заходимо туди. Решта ж, якщо їх змінити, змін помітно не буде.

Тут ми побачимо такі можливості – відключення або включення значків в рядку стану. Це може бути корисно, якщо вам заважають деякі значки, і ви б хотіли звільнити місце для повідомлень.

Пробуйте, тестуйте, і налаштовуйте під себе. Можливо дані налаштування допоможуть вам вирішити свої давні проблеми з рядком повідомлень.

Завантажити: Activity Launcher