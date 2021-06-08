Стільниковий оператор Vodafone запустив незамінну послугу, про яку всі давно мріяли

Українці, що користуються послугами компанії «Водафон», отримають приголомшливий подарунок. Мобільний оператор запустив незамінну послугу, про яку всі давно мріяли. А саме: оператор підвищив потенціал сервісу Video PASS.





Кілька подробиць

Ще першого червня цього року популярна компанія з надання послуг зв’язку додала до служби Video PASS декілька музичних сервісів. Тобто, користувач за допомогою Video PASS може запустити такі застосунки, як Apple Music, Shazam, YouTube Music, SoundCloud, Spotify та Deezer.

Також ці сервіси не використовують трафік мобільного інтернету в рамках функціонування цього сервісу. Коротше кажучи, наявні гігабайти залишаться неушкодженими. Також не потрібно платити додатково за інтернет при використанні вищеназваних додатків від Apple Music до Shazam.

Процедура активації сервісу Video Pass дуже проста. Для цього потрібно ввести на смартфоні спеціальну комбінацію символів *313*1# та натиснути на кнопку виклику. Також є інший спосіб підключення інтерактивної послуги – треба увійти в додаток My Vodafone, знайти пункт меню «Послуги» обрати Video PASS та клікнути по клавіші «Підключити».

Як бачимо,”Водафон” також постійно вдосконалює свої послуги заради потреб клієнтів. Такою є можливість користатись названими вище сервісами через Video PASS, не витрачаючи надані компанією гігабайти інтернет-трафіку.

Раніше стало відомо, що фірма Vodafone оформила рейтинг використовуваних месенджерів та соціальних мереж в областях та містах України за перші 5 місяців цього року. Кожен регіон отримав свій колір, виконаний під відтінок служби, якою найчастіше користувались клієнти.

Зазначається, що у порівнянні з подібним рейтингом, що складався минулого року, показники трохи змінилися, тому що статистика розмилася через загальне підвищення кількості користувачів цих служб.