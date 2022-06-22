Де шукати оригінальні стікери для месенджера Telegram?

Для багатьох наліпки з телеграма – це спосіб і висловити емоції, і оригінально пожартувати зі співрозмовником. Через стікери та переваги в тематиці наліпок можна багато дізнатися про людину. Сьогодні ви дізнаєтесь, як знайти нові стікери у Телеграмі, щоб спілкуватися у месенджері стало ще веселіше.





Способів, як знайти стікери в телеграмі, існує всього 5. І всі вони нескладні, тож впорається кожен. В цілому не важливо, на якій платформі ви використовуєте Telegram: з ПК або смартфона. Ці методи однаково підходять і в тому, і в іншому випадку.

Шукаємо набори наліпок у меню Telegram

Для того, щоб відкрити розділ зі стандартними стікерпаками від розробника, потрібно відкрити будь-який чат і натиснути на значок зі смайликом. Далі переходимо до розділу Стікери, тиснемо на значок хрестика, обираємо стікери до душі та натискаємо «Додати».

Додаємо стікерпаки прямо з чату

Наприклад, у листуванні ви побачили, що співрозмовник користується цікавими наліпками. І ви захотіли такі самі собі.

Додати якийсь окремий стікер не вийде, тому що Телеграм пропонує завантажувати наліпки виключно цілим набором. Щоб додати собі набір наліпок з чату, потрібно натиснути на сам стікер і в вікні натиснути «Додати стікери».

Якщо ви активно спілкуєтеся в публічних чатах, то буквально за один день зможете додати багато цікавих наборів наліпок. Це найпопулярніший спосіб пошуку нових стікерів для Телеграма.

Пошук наліпок у каталогах на сайтах

У Telegram завантажено тисячі різних наборів. Тут важливіший не текст, написаний на наліпці, а локальні «меми» та жарти. Більшість доступних стікерпаків розміщено на спеціальних сайтах-каталогах. Ви здивуєтеся кількості доступних для завантаження стікерпаків.

Щоб завантажити будь-який набір наліпок, що сподобався, потрібно слідувати інструкції на сайті. При виборі стікерпаку сайт пропонує «Додати до Telegram». З’явиться вікно взаємодії браузера з цільовим додатком. Тиснемо «Відкрити програму Telegram Desktop». Далі відкриється таке саме вікно, як при натисканні на стікер у вікні чату. Тиснемо «Додати стікери».

Як знайти набори стікерів через чат-бота

Цей метод в цілому дуже схожий на пошук стікерів у каталогах на сайті, тільки це робиться в рамках програми Telegram. Щоб знайти нові стікери через чат-бота, потрібно перейти за наступним посиланням: https://t.me/sticker або ж, якщо вмієте самостійно шукати користувачів, напишіть «@sticker» у пошуку та знайдіть бота самостійно (орієнтуйтеся на аватарку бота, оскільки схожих сервісів у видачі – достатньо). Після переходу за посиланням натисніть «Відкрити програму Telegram Desktop», далі «Запустити»

У рядку чату напишіть «@sticker», натисніть пробіл і оберіть необхідний емодзі, щоб бот автоматично підібрав стікер, пов’язаний із цим емодзі. Обирайте із сотень можливих варіантів наліпок і завантажуйте ті, що сподобалися. Далі натискайте на нього, і бот видасть вам його у вікні чату. Потім все буде дуже просто: натискаєте на стікер в чаті і додаєте собі цілий набір, як описано вище.

Як у Телеграмі знайти стікери за назвою?

Цей метод цікавий лише у тому випадку, якщо ви знаєте, як називається набір стікерів. І працює він лише на мобільних пристроях (з комп’ютерної версії програми посилання не працює).

Творець стікерпака обов’язково надає своїй колекції унікальний id, який виглядає як назва. Наборів, підписаних однаково, немає.

Наприклад, ви знайшли назву набору наліпок, що вам сподобався. Припустимо, що це Monkey Puppet. Далі відкриваємо будь-який чат (можна навіть написати собі через розділ «Вибране»). У діалоговому вікні пишемо наступний запит: «tg://resolve?domain=addstickers/», а після символу «/», без пробілу, потрібно вказати назву стікерпака (в назві теж не треба використовувати пробіл).

Після натискання на посилання у вас з’явиться вікно з набором цих стікерів. Залишається лише додати їх собі.

Цей метод дає вам змогу підбирати ці посилання, якщо не знаєте конкретної назви набору. Просто експериментуйте: вводьте різні імена після знака «/» і, можливо, таким чином вам вдасться додати собі в Телеграм нові цікаві стікери.

Більше не існує методів пошуку наліпок у Telegram. Ці 5 варіантів підійдуть для будь-якого користувача: і досвідченого, і новачка.