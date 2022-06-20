Як можна стежити за смартфоном з відключеними сервісами геолокації

Смартфон загалом легко відстежити, але чи можна це зробити без ввімкнених служб геолокації? А чи є можливість таким чином з’ясувати місцеперебування гаджета, якщо ви звичайний користувач?





Вимкнення служб позиціювання на мобільному пристрої добре допомагає приховати геолокацію гаджета, але лише до певної міри. Існують технології та методи, які можна використовувати для відстеження вашого смартфона навіть при відключених службах місцеперебування.

Вишки стільникового зв’язку

Оператори стільникового зв’язку можуть відстежувати розташування пристрою, визначаючи вежі, до яких ви підключені, і вимірюючи час затримки, який потрібен сигналу, щоб пройти туди і назад між вежами та вашим гаджетом. Потім обчислюється певна відстань або діапазон, який показує досить точне розташування смартфона.

Річ у тім, що смартфон, коли він увімкнений, залишається на постійному зв’язку з найближчими стільниковими вежами. Але цей спосіб не можуть застосовувати звичайні користувачі – для обчислення геопозиції гаджета потрібен запит із правоохоронних органів до оператора мобільного зв’язку.

Громадські мережі Wi-Fi

У наші дні безкоштовні загальнодоступні мережі Wi-Fi доступні буквально всюди, і може виникнути спокуса підключитися до них, коли у вас повільне з’єднання. Але загальнодоступні мережі Wi-Fi – це ще один спосіб відстежувати розташування пристрою, навіть якщо служби геолокації вимкнуто.

Більшість провайдерів безкоштовного Wi-Fi збирають MAC-адреси мобільних пристроїв в обмін на з’єднання. Провайдерам вони потрібні для ведення журналів місць, коли ви підключаєтеся до будь-якої точки доступу від того ж провайдера.

IMSI-пастки

IMSI-пастки, які ще називають StingRays – це мобільні несправжні базові станції, але вони використовуються лише для відстеження смартфонів, а не для надання користувачам реального мережного підключення.

IMSI-пастка імітує вежу стільникового зв’язку, щоб прилеглі мобільні пристрої підключалися до неї. В основному вони використовуються правоохоронними органами для відстеження пристроїв у заданій області, а звичайним користувачам знову ж таки не доступні. Пастки передають сильніші сигнали, ніж вишки стільникового зв’язку, що змушує гаджети відключатися від справжніх вишок і натомість підключатися до імітації. Принцип визначення геопозиції гаджета той самий, що й у звичайної вежі.

Шпигунське та шкідливе ПЗ

Шкідливе програмне забезпечення також може використовуватися для відстеження вашого пристрою, навіть коли служби геолокації вимкнуто.

Наприклад, Skygofree відслідковує розташування пристрою, на якому він встановлений, і маскується під оновлення ПЗ для підвищення швидкості інтернету. Після встановлення програма відстежує місцезнаходження гаджета, на якому вона встановлена, включає аудіозапис, а також керує месенджерами. Тобто такий спосіб цілком доступний і третім особам.

Таким чином, звичайний користувач навряд чи зможе відстежити смартфон самостійно, якщо геолокаційні служби на гаджеті відключені. А ось хакери та правоохоронні органи – цілком.