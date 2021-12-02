Практично флагмани: моделі смартфонів 2021 року за прийнятними цінами

Ринок смартфонів зараз перебуває на піку свого розвитку. Через це межа між середньобюджетниками і флагманами розмилася – багато доступних пристроїв здатні класно фотографувати, довго працювати без підзарядки і тягнути найвибагливіші ігри.





№5 – Poco M3 Pro

ціна 5499 грн.

Poco M3 Pro – народний хіт Xiaomi. Ще б пак, девайс обладнали спритним Dimensity 700, а 6.5-дюймовий екран з частотою оновлення 90 Гц продукує чітку і соковиту картинку. Інші переваги моделі: потрійна камера 48+2+2 МП, АКБ ємністю 5000 мАг з 18-ватною зарядкою та незвичайний дизайн.

№4 – Poco X3 Pro

Ціна: 7499 грн.

Poco X3 Pro спокійно може конкурувати з топовими флагманами щодо продуктивності. Він оснащений процесором Snapdragon 860, який у AnTuTu вибиває 560 тисяч балів. Цього вистачить, щоби сучасні ігри нормально працювали на високих налаштуваннях графіки. Також у моделі встановлений класний 120-герцовий екран, є стереодинаміки, акумулятор на 5160 мАч з 33-ватною зарядкою та корпус із захистом від бризок IP53.

№3 – Realme 8 Pro

Ціна: 8699 грн.

Realme 8 Pro під силу тягатися з топовими флагманами у питанні швидкості зарядки. Тут параметр становить значні 50 Вт. За підсумком АКБ на 4500 мАч повністю підживлюється за 47 хвилин. Також у девайса є 6.4-дюймовий дисплей AMOLED, чіпсет Snapdragon 720G, камера 108+8+2+2 МП і незвичайний дизайн зі спинкою з матового пластику.

№2 – Redmi Note 10 Pro

Ціна: 7999 грн.

Redmi Note 10 Pro – найдешевший смартфон на ринку зі 120-герцевим AMOLED екраном. Картинка на екрані тут соковита і контрастна – на рівні дорожчих апаратів. Також пристрій має процесор Snapdragon 732G, основна камера на 108 МП, стереозвук, АКБ на 5020 мАг з 33-ватною зарядкою і корпус IP53.

№1 – Samsung Galaxy A52

Ціна: 9999 грн.

Samsung Galaxy A52 – один із найкращих гаджетів корейської компанії. Крім стильного зовнішнього вигляду з приємною спинкою, що тактильно нагадує оксамит, корпус смарта має захист IP67, чого немає в жодного іншого пристрою за ці гроші. З іншими характеристиками також порядок: 90-герцевий AMOLED дисплей, бадьорий процесор Snapdragon 720G та юзабельна квадрокамера 64+12+5+5 МП.