Чому кішка облизує руку господаря перед тим, як вкусити його

Поведінка кішки іноді досить суперечлива, та й змінюватись вона може так швидко, що складно зрозуміти, що ж пішло не так. Однією з таких суперечностей може стати вилизування, а потім кусання людини. Причому часто ці укуси несильні, в їх основі лежить не агресія, а прагнення донести щось до людини.





Що ж кішка намагається показати нам цими діями?

Насамперед вона показує свій позитивний настрій, свої позитивні емоції стосовно людини. Можна сказати, що вона робить це від надміру почуттів, коли просто не знає, як ще висловити кохання та радість.

Ігрова агресія. Ця поведінка зовсім не означає, що ваша кішка агресивна. Вона проявляється, коли кішка розігралася і не може зупинитись, заспокоїтись. У таких випадках, як правило, вона спочатку швидко вилизує руку, а потім швидко і різко кусає. Найчастіше такий укус не сильний. Тут велика роль інстинктивної поведінки, коли кішка ловить здобич, кидаючись на неї і кусаючи.

Якщо стрес у кішки виникає через те, що вона потрапила до нових людей, або у звичному середовищі з’явилася нова людина, через таку дію кішка може зміцнювати свою впевненість у тому, що все гаразд. Спочатку вона лиже руку людини, а потім злегка кусає, ніби встановлюючи контакт з людиною.

Кішка хоче особистого простору. Так вона сигналізує, що їй хочеться, щоб їй дали спокій, показує, що на цю мить спілкування закінчено.

«Догляд» за людиною – ще одна причина, через яку кішка може спочатку лизати, а потім кусати. Коли кішка чистить своє хутро, вона також вилизується і іноді викушує щось. Подібну дію вона переносить і на людину, виявляючи своєрідну турботу про неї.

Що робити, якщо кішка кусає сильно та агресивно?

На думку більшості ветеринарів, найпоширеніша причина укусів – невдоволення поточною взаємодією: кішка відчуває загрозу чи роздратування та показує це.

Насамперед надайте їй особистий простір, будь-який укус вказує, що кішці зараз не потрібна компанія людини. Якщо причиною агресії стали різкі звуки, наприклад музика або голосні голоси, постарайтеся захистити кішку від них. Дайте їй час заспокоїтися, не намагайтеся захопити її ласощами чи грою.