Названо головні причини поганої роботи інтернету на ноутбуці або комп’ютері

Будь-який користувач починає нервувати, коли інтернет працює повільно. Улюблений фільм ледве-ледве завантажується, сайти відкриваються повільно. Давайте розглянемо кілька причин повільної роботи доступу в мережу на ноутбуці (комп’ютері). Висловити свою думку з цього приводу Ви можете в коментарях.

Гальмує сам комп’ютер

Дуже часто користувач вважає, що в нього гальмує інтернет. А насправді гальмує комп’ютер. Тут може бути дві причини – сам комп’ютер занадто слабкий або запущено багато додатків. Також потрібно розуміти, що браузер споживає гігантську кількість ресурсів комп’ютера – іноді більше, ніж операційна система. Якщо у вашому браузері відкрито багато вкладок, то відкриття сайтів може бути уповільнено навіть на потужному комп’ютері. Досить закрити всі вкладки, вікна, перезавантажити комп’ютер і, можливо, все працюватиме, як раніше.

Проблеми з Wi-Fi з’єднанням

Якщо ваш комп’ютер під’єднано до мережі через Wi-Fi, то проблеми можуть бути з бездротовим з’єднанням. Наприклад, що більше пристроїв під’єднано до роутера, то гіршою буде швидкість на кожному девайсі. Також сильні перешкоди і велика віддаленість до Wi-Fi маршрутизатора можуть впливати як на якість з’єднання, так і на швидкість. Досить підключитися до Wi-Fi за допомогою іншого пристрою, щоб перевірити, як працює з’єднання.

Також можна спробувати перезавантажити роутер (достатньо витягнути та вставити в розетку блок живлення). Також почитайте нашу статтю про те, чи варто вимикати роутер на ніч.

Проблеми з якимось конкретним сайтом(-ами)

Мережа інтернет влаштована так, що сервер, на якому розміщений той чи інший сайт, може перебувати де завгодно. Буває так, що проблема може бути як на самому сервері, так і “по дорозі” – сигнал від вашого комп’ютера може проходити через десятки інших серверів. Трапляються ситуації, коли, наприклад, місцеві регіональні сайти працюють добре, а сайти, які розташовані в іншому регіоні, погано. Тут навряд чи щось вийде зробити, хіба що спробувати під’єднатися через іншу приватну мережу або ж просто почекати якийсь час.

Проблеми у провайдера

Бувають ситуації, що проблеми з доступом у мережу виникають у постачальника послуг. Сайти можуть працювати повільно. Дізнатися про проблему можна у свого інтернет-провайдера – потрібно всього лише зателефонувати в організацію. Хоча, коли “лежить” уся мережа, до деяких провайдерів технічно додзвонитися неможливо, адже сучасна телефонія використовує інтернет.

Фонові завантаження або оновлення

Варто розуміти, що якщо ви на комп’ютері відкрили браузер, а у вас у фоні Windows або інші додатки завантажують оновлення, то швидкість може бути повільною. Особливо, якщо у вас є торрент-трекер – при налаштуваннях за замовчуванням він може забирати 99% всієї швидкості. Якщо ви не розумієте чому на програмно справному і потужному комп’ютері гальмує інтернет, то можна скористатися спеціальними утилітами, які покажуть, яка програма користується з’єднанням. Наприклад, програма від Microsoft – Microsoft Network Monitor.