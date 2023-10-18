Чи можна залишати зарядний блок у розетці?

Багато людей залишають зарядні пристрої в розетці, навіть коли не заряджають за допомогою їх смартфони або планшети. Найчастіше під час обговорення того, чи варто залишати зарядку в розетці, позиція «проти» аргументується такими пунктами:

Блок зарядки в розетці споживає електроенергію, яку доведеться заплатити.

Постійне знаходження в розетці зменшує термін служби зарядного пристрою.

Може бути небезпечно залишати блок заряджання в розетці.

Розберемо докладніше ці фактори, щоб зрозуміти, чи дійсно блок зарядки краще виймати з розетки, якщо до нього не підключено смартфон або планшет.

Енергоспоживання блоку заряджання в розетці

Якщо до зарядного пристрою не підключено телефон або планшет, блок заряджання все ще споживає електроенергію. Однак масштаби цього споживання настільки малі, що хвилюватися про них не варто. Наприклад, річне споживання 2А зарядного пристрою становитиме приблизно 60 Вт*год. Навіть якщо в будинку в розетках залишаються кілька ЗУ одночасно, їхнє сукупне енергоспоживання практично не позначиться на рахунку за електрику.

Таким чином, блоки зарядки, що залишилися в розетці, не стануть причиною великих переплат за електроенергію. Однак, якщо користувач хоче максимально скоротити будь-яке споживання електрики, то блок зарядки рекомендується виймати з розетки, оскільки він витрачає енергію навіть коли нічого не заряджає.

Зменшується термін служби зарядного пристрою

Будь-який якісний ЗП для смартфона або планшета розрахований приблизно на 5-6 років безперервної роботи – у цей термін входить і постійне знаходження заряджання в розетці. Тому скоротити термін служби зарядки не вийде, оскільки виробник спочатку розраховував його з урахуванням постійного підключення до мережі.

Проте, якщо виймати зарядний пристрій, коли він не заряджає гаджети, його термін можна додатково збільшити, припустимо, до 10-15 років. Інше питання полягає в тому, наскільки це необхідно – найчастіше за цей час у блоці живлення ламаються інші деталі, наприклад, вилка, або користувач просто замінить телефон, а разом з ним і ЗП.

З’являється ризик займання

Будь-які залишені без нагляду електроприлади дійсно можуть становити небезпеку через можливе загоряння, наприклад, під час грози, короткого замикання або неякісної проводки в будинку. З особливою обережністю потрібно ставитись до неякісних зарядок (занадто дешевих, невідомих брендів, куплених у неперевірених продавців тощо). Звичайно, брак може зустрічатися і у відомих виробників, але набагато рідше. А ось блоки живлення, куплені десь на ринку або в переході, часто схильні раптово спалахувати або навіть вибухати.

Таким чином, по техніці безпеки блок заряджання рекомендується виймати з розетки, особливо якщо власник виходить з дому. Також це варто робити, якщо у квартирі є маленькі діти чи тварини, які можуть перекусити чи порвати провід. У будинках з поганою проводкою або частими перепадами напруги ЗУ необхідно відключати від мережі після того, як гаджети будуть заряджені.