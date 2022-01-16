Названо 5 правил, які категорично не можна порушувати при заряджанні будь-якого смартфона

Не всі власники смартфонів заряджають їх правильно. Більшість користувачів телефонів допускають одні й самі помилки. Перерахуємо найпоширеніші з них.





Розряджання телефону в «нуль»

Багато власників телефонів впевнені, що потрібно завжди розряджати гаджет повністю. Це помилка. Якщо так чинити, то через рік зарядки апарата не вистачатиме і на один день функціонування. Відновити початкову працездатність не вдасться.

Якщо телефон не новий, його бажано розряджати до рівня 30%. Максимальний показник заряджання повинен становити 95%. Це правило поширюється на пристрої, що функціонують від літієвих акумуляторів.

Сучасні моделі смартфонів повідомляють власників, що рівень зарядки опустився до 20%, а потім до 10%. Оптимальним вважається діапазон 40-80%. Якщо дотримуватися цього припису, термін служби смартфона значно збільшиться. У профілактичних цілях або якщо гаджет не використовувався протягом тривалого часу, рекомендується повністю розрядити його, а потім довести заряд до 100%. Це сприятиме синхронізації всіх даних з реальною інформацією про зарядку батареї. Подібний підхід продовжить термін служби АКБ та зменшить ризик займання.

Використання пошкоджених зарядних пристроїв та кабелів

Не використовуйте для заряджання гаджета пошкоджені зарядні пристрої та кабелі. Так зазвичай роблять люди, що залишилися ночувати у друзів або вирушили в коротку подорож. Це може призвести до псування девайсу і мимовільного займання. Якщо користуватися такими аксесуарами регулярно, незабаром доведеться купувати новий смартфон.

Застосування неякісних зарядних пристроїв від невідомих виробників

Утримайтеся від використання неякісних зарядок від невідомих фірм. Застосовуйте лише ті аксесуари, якість яких не викликає жодних сумнівів. У подорожі, навіть якщо вони короткі, потрібно брати рідну зарядку. Занадто високий струм заряду здатний нашкодити батареї. Віддавайте перевагу пристроям перевірених виробників, таких як Xiaomi, Panasonic, Apple.

До смартфонів одного бренду часто підходять зарядки інших марок. Їх використовувати можна тільки в тому випадку, якщо немає жодних сумнівів щодо якості. Виріб обов’язково повинен мати сертифікат, який підтверджує, що він пройшов необхідні тести.

Із зарядкою смартфонів найкраще справляються оригінали. Це пояснюється тим, що їх розробляють під конкретні модифікації «розумних» смартфонів.

Розміщення телефону під подушкою, одягом, ковдрою

Під час заряджання телефону не можна розміщувати його під подушкою, одягом або ковдрою. Багато пристроїв, особливо ті, що підтримують опцію швидкої зарядки, сильно гріються при підключенні до мережі. Їм потрібне відведення тепла, тому виробники навіть рекомендують знімати чохол. Смартфон, залишений під подушкою, перегріється і стане непридатним для використання. Це особливо небезпечно для пристроїв, автономність яких забезпечують літій-іонні батареї.

Інтенсивне використання телефону під час заряджання

Ще одне обов’язкове до дотримання правило полягає в тому, що телефоном не можна активно користуватися в процесі його зарядки. Це відноситься, перш за все, до бюджетних гаджетів, які не мають хорошої вентиляційної системи. Під час заряджання відбувається нагрівання акумулятора. Інтенсивне використання гаджета провокує його перегрів. Цикли зарядки також порушуються, і телефон швидко зношується.

Порушення перерахованих правил призводить до необхідності заміни батареї або придбання нового телефону протягом 2-3 років. При такому зневажливому ставленні до гаджета малоймовірно, що він прослужить довше.