На що здатен NFC на Android-смартфоні: про це більшість точно не знає

Якщо запитати когоcm, що таке «NFC», то в 90% випадків, ми почуємо, що з його допомогою можна оплачувати покупки смартфоном. Але чи це все? Звичайно, ні! Зараз розповімо про те, що може NFC на нашому Android смартфоні, про що знають далеко не всі користувачі.





Термін NFC (Near Field Communication) дослівно можна перекласти як «зв’язок ближнього поля» і, як випливає з цього, дана технологія служить для забезпечення зв’язку на коротких (зазвичай 10 сантиметрів або менше) відстанях між смартфонами і іншими пристроями.

У наші дні, в тому числі завдяки зростанню популярності онлайн платіжних систем, технологія NFC набула широкого поширення на мобільних пристроях з Android. Але є ще кілька маловідомих варіантів використання даної технології на смартфоні з Android. Далі розповідь піде саме про них.

Для реалізації більшості речей, описаних тут, вам знадобляться NFC-мітки (також їх називають тегами). Основне призначення мітки – передача інформації на пристрій, наприклад, смартфон. Їх можна придбати в інтернеті за досить невеликі гроші.

Поділіться паролем від Wi-Fi

Якщо пароль вашого Wi-Fi, м’яко кажучи, величезний (щоб не зламали), то, замість того щоб вручати гостям листочок з написаними на ньому символами, запишіть його на мітку NFC.

Є два перевірених способи здійснити це. Додаток InstaWifi призначений для обміну Wi-Fi-паролями безпосередньо за допомогою NFC. Єдиний недолік в тому, що це вимагає встановленого додатка InstaWifi у всіх ваших гостей.

Крім цього, можна записати один тег з паролем від вашого Wi-Fi і гості зможуть прочитати його за допомогою практично будь-якого додатка для зчитування NFC.

Поділіться контактною інформацією

Візитні картки – це таке 20-е століття. З сучасними смартфонами і постійною синхронізацією даних практично у всьому, що ми робимо, у нас майже немає причин вводити номери телефонів вручну. Ви можете поділитися своєю власною контактною інформацією з іншими пристроями Android, для цього відкрийте програму “Контакти”, натисніть на свій власний запис (якщо у вашому телефоні немає контакту з вашими даними, створіть його), піднесіть свій телефон до іншого.

Також піднісши свій смартфон з підтримкою NFC до іншого, ви зможете легко поділитися відео, фото, веб-сторінками та іншими даними. Для цього досить встановити додаток на подобі Android Beam.

Включення вашого комп’ютера віддалено

Очікування включення комп’ютера по приходу додому – це ще одна тяганина ввечері, яка може втомити вас. Однак тримати комп’ютер включеним весь час тільки для того, щоб заощадити кілька секунд ввечері, не найбільш зручний і економічний варіант. Ця проблема вирішується за допомогою NFC-мітки, поклавши телефон на яку, можна буде включити ваш комп’ютер на відстані.

Для цього будуть потрібні додатки Tasker і Wake on LAN для Android, і власне сам комп’ютер з підтримкою Wake up on LAN. Як тільки все буде готово, встановіть мітку NFC в місці в будинку, близькому до входу.

Налаштуйте ваш новий смартфон з Tap & Go

Коли наступного разу купите смартфон на базі Android, використовуйте Tap & Go під час його налаштування. Tap & Go перенесе всі програми і облікові дані Google зі старого апарату на новий за допомогою NFC, щоб вам не довелося перевстановлювати все заново.

І це ще далеко не все, впевнені, що більшість і не знали, що може NFC на Android-смартфоні крім безконтактної оплати.