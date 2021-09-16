Навіщо українці викручують антени в роутері

Користувачі Wi-Fi роутерів, в основному, діляться на два табори. Одні використовують ці пристрої за принципом «поставив – і забув», інші ж схильні до різного роду експериментів – від вибору найбільш «високошвидкісного» місця встановлення до відкручування антен з корпусу пристрою. У цій статті спробуємо зрозуміти, що підштовхує користувачів позбавлятися від антен і чи є в цьому хоч якесь зерно раціональності.





З появою високошвидкісного інтернету Wi-Fi роутери настільки міцно увійшли в наше життя, що сьогодні вже неможливо уявити жодне житло без цього корисного гаджета. Однак багато хто до цих пір використовує їх неправильно. Наприклад, встановлюють роутер на кухні поблизу працюючої мікрохвильовки, накривають його фольгою і навіть викручують антени, чого робити звичайно ж ні в якому разі не можна.

Як відомо, роутери бувають як із зовнішніми антенами, так і з розпаяними на платі. Ймовірно, саме ця особливість і збиває з пантелику деяких користувачів і змушує їх відноситися до зовнішніх антен з деякою часткою легковажності. Вони вважають, що якщо на одних пристроях зовнішніх антен не видно, то й інші зможуть без них обійтися. «Стоп, а навіщо взагалі їх знімати?», – запитаєте ви. Що ж, причини для цього знаходять найрізноманітніші.

Причини, за якими викручують антени

Причина № 1

Як відомо, багато хто намагається розташувати роутер в своїй квартирі непомітно: його ховають в шафах прихожих, слабкострумових розподільних щитах або інших прихованих від очей просторах. Але що робити в тому випадку, коли «рогатий» гаджет просто ніяк не хоче поміщатися на приготовлене для нього «підходяще» місце? Ось тут деякі і приймають компромісне рішення – викручують антени, які стирчать і з полегшенням втискують роутер на вузьку полицю.

Причина № 2

Інші, начитавшись «гайдів» в інтернеті, знімають антени, щоб таким чином знизити зону покриття мережі і тим самим захистити свій Wi-Fi від сторонніх підключень. «Квартира у нас невелика, так що зони покриття вистачить і без антен. Навіщо роздавати Wi-Fi сусідам?», – кажуть вони.

Причина № 3

Ще один окремий випадок, коли антени викручують особливо трепетні до свого здоров’я люди, вважаючи, що тим самим знизять «шкідливе» від роутера випромінювання.

Причина № 4

І нарешті, є і ті, кому просто не подобається зовнішній вигляд роутера з антенами, або він не вписується в інтер’єр квартири.

Викриття

Чи треба говорити, що більшість з цих причин не витримує жодної критики?

Давайте розбиратися по порядку. Безумовно, будь-яка зовнішня антена не може збільшити потужність випромінюваного сигналу. Будучи пасивним джерелом, вона призначена лише для перерозподілу сигналу в просторі. Однак згідно з інструкцією, роутер навіть включати без антени заборонено.

Якщо зняти антену, то вихідні резистори на платі роутера через ефект відбитої хвилі неминуче почнуть перегріватися і одного разу можуть згоріти, що звичайно ж призведе до проблем з пристроєм. Про це вам скаже будь-який досвідчений зв’язківець.

Викручуючи антени заради того, щоб роутер вліз на вузьку полицю або в шафу, ви не тільки зменшите потужність сигналу, що призведе до неминучих обривів зв’язку і стрибків пропускної здатності, але ще і ризикуєте перегріти ваш пристрій.

Для захисту ж свого Wi-Fi від сусідів куди доцільніше використовувати захищений доступ по Wi-Fi Protected Access (WPA 2) і встановити надійний пароль.

А що стосується здоров’я, думаємо, що тут коментарі зайві. Всі сучасні Wi-Fi пристрої працюють в неіонізуючому діапазоні випромінювання, який не представляє небезпеки для людей, і навіть ваша мікрохвильовка «фонить» куди сильніше.