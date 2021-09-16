Навіщо насправді потрібен і як використовується геомагнітний датчик в смартфоні

Геомагнітний датчик (geomagnetic field sensor) – деталь смартфона, яка необхідна для вимірювання магнітних полів. За допомогою цього датчика телефон може працювати в якості компаса, при цьому його точність буде підвищена. Відмітна особливість геомагнітного датчика – його більш досконала конструкція, ніж у магнітного датчика. Через це напрямок телефону визначається точніше, а значить і орієнтування здійснюється простіше.





Геомагнітний датчик (магнітометр) також називається електронним компасом. Він використовується для визначення того, в який бік повернутий телефон. При цьому більш досконалий геомагнітний датчик дозволяє навіть телефонам без GPS визначити напрямок руху, а також місце розташування. Однак для цього має бути включена Wi-Fi-мережа, а також доступні базові станції мобільного зв’язку.

Як використовувати геомагнітний датчик в телефоні?

Геомагнітний датчик в телефоні використовується за допомогою спеціального додатку під назвою «Компас». Зазвичай він встановлений на мобільному пристрої, але аналоги можна завантажити і в Google Play. При цьому програма не буде працювати, якщо на телефоні відсутній геомагнітний датчик.

Дізнатися чи вбудований він, можна різними способами:

У технічних характеристиках телефону. На сайті виробника. За допомогою програми, що визначає характеристики пристрою, наприклад, CPU X.

Шукати необхідно назви «геомагнітний датчик», «магнітометр», «geomagnetic field sensor» або «magnetometer».

Щоб скористатися геомагнітним датчиком, необхідно встановити або відкрити програму «Компас», якщо вона вже встановлена. Далі датчик почне працювати самостійно. У деяких випадках в додатку буде потрібно відкалібрувати компас, однак зробити це легко – досить слідувати інструкціям на екрані.

Висновки

Геомагнітний датчик – більш просунутий датчик, який визначає сторони світу. Його відмінна риса – підвищена точність орієнтування. За допомогою нього на телефоні працює додаток «Компас», а користувач може визначати потрібний напрямок без навігатора.