Передавати файли з Android на Windows стане набагато простіше

У Windows 10 і 11 з’явиться інструмент, який дає змогу швидко обмінюватися файлами між комп’ютером і Android-смартфоном – свого роду аналог AirDrop на пристроях Apple. Про це раніше повідомляли різні інсайдери, а тепер підтвердження знайшлося на сайті підтримки Microsoft.

Як і очікувалося, нова функція працюватиме через додаток Phone Link. Після одиничної синхронізації пристроїв залишиться лише клацнути правою кнопкою миші по тому, що ви хочете відправити, вибрати в контекстному меню “Поділитися”, а потім натиснути Phone Link.

Так відправлення виглядає на комп’ютері. Зображення: Future

Передбачається, що на смартфоні приймати передачу не доведеться. Файли надходитимуть на нього автоматично.

А це сповіщення на смартфоні про прийнятий з ПК файл. Зображення: Future

Однак буде кілька системних вимог для роботи інструменту:

ПК з Windows 10 з оновленням від травня 2019 року і новіше або Windows 11;

смартфон з Android 9.0 або пізнішою версією;

додаток Link to Windows 1.24032.518.0 або пізнішої версії;

додаток Link Phone 1.24032.156.0 або пізнішої версії.

Коли функція буде доступна всім користувачам, поки невідомо. Але враховуючи, що вона вже тестується на каналі Release Preview, реліз має відбутися дуже скоро.