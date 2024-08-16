Передавати файли з Android на Windows стане набагато простіше
У Windows 10 і 11 з’явиться інструмент, який дає змогу швидко обмінюватися файлами між комп’ютером і Android-смартфоном – свого роду аналог AirDrop на пристроях Apple. Про це раніше повідомляли різні інсайдери, а тепер підтвердження знайшлося на сайті підтримки Microsoft.
Як і очікувалося, нова функція працюватиме через додаток Phone Link. Після одиничної синхронізації пристроїв залишиться лише клацнути правою кнопкою миші по тому, що ви хочете відправити, вибрати в контекстному меню “Поділитися”, а потім натиснути Phone Link.
Передбачається, що на смартфоні приймати передачу не доведеться. Файли надходитимуть на нього автоматично.
Однак буде кілька системних вимог для роботи інструменту:
- ПК з Windows 10 з оновленням від травня 2019 року і новіше або Windows 11;
- смартфон з Android 9.0 або пізнішою версією;
- додаток Link to Windows 1.24032.518.0 або пізнішої версії;
- додаток Link Phone 1.24032.156.0 або пізнішої версії.
Коли функція буде доступна всім користувачам, поки невідомо. Але враховуючи, що вона вже тестується на каналі Release Preview, реліз має відбутися дуже скоро.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter