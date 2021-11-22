Знайдено спосіб вимкнути стеження за користувачами Android

Практично всі програми для смартфонів на ОС Android мають інструменти для стеження за користувачами. Як повідомляє Arstechnica , технологічна компанія Duckduckgo знайшла спосіб відключити передачу даних.





Фахівці Duckduckgo зазначили, що аналіз популярних безкоштовних програм для Android показав, що більше 96% з них містять інструменти для стеження. Найчастіше це трекери від Google чи Facebook.

Система блокування цих трекерів дозволяє припинити передачу інформації про користувачів у штаб-квартири техногігантів та десятки рекламних мереж. Функція “Захист від відстеження програм для Android” вже доступний в бета-версії браузера від Duckduckgo.

Директор продукту в DuckDuckGo Петер Доланжскі розповів, що їх функція по суті копіює ті налаштування, які ввела Apple для приватності користувачі в iOS. «Ідея полягає в тому, що ми блокуємо збирання даних про користувача для додатків. Ви бачитимете набагато менше страшно точних оголошень для себе, які зазвичай йдуть за вами онлайн», — додав фахівець.