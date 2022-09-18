Денис Шмигаль анонсував розширення функціоналу застосунку Дія

Цього тижня Денис Шмигаль офіційно підтвердив постанову про розширення можливостей додатку «Держава і Я». Відтепер усі повнолітні громадяни України зможуть через додаток придбати військові облігації.





Сьогодні військові облігації є одним з основних джерел фінансування ЗСУ. Від 24 серпня українці вже інвестували в них 100 млрд гривень. Вкласти гроші під % можуть фізичні та юридичні особи. Процедура стала спрощеною та доступною для всіх, кому виповнилося 18 років.

Навіть така участь громадян є вагомою допомогою. Окрім цього можна робити благодійні внески у благодійні фонди.

Щоб придбати військові бонди потрібно встановити мобільний застосунок Дія, ввійти у нього та подати заявку онлайн на придбання облігацій. У заявлені українці також зможуть вказувати тип облігацій, які хочуть купити. При їх придбанні не проводиться фінансовий моніторинг. Рахунок відкривається також у режимі онлайн. Прибуток від 9% до 11% річних в залежності терміну до погашення:

Випуск UA4000225866 (+9.75% у гривні) – на 3 місяці;

Випуск UA4000225791 (+10% у гривні) — на 6 місяців ;

Випуск UA4000225668 (+11% у гривні) — на 1 рік;

Випуск UA4000225809 (+11% у гривні) — на 1,3 року.

Ставка у доларах фіксована і складає 3,7% річних, у євро 2,5%.

При отриманні прибутку українцям не потрібно сплачувати податок на прибуток. Також тут відсутні будь-які брокерські комісії. Дохід це не лише проценти, що накопичились, також прибуток може збільшитись внаслідок різниці між номінальною вартістю та вартістю на момент придбання.

Військові бонди придбати можна лише у час воєнного стану. Таким чином держава залучає кошти громадян на підтримання армії та економіки країни. Послуга була доступною це на початку березня 2022 року, але тоді придбати їх через додаток «ДіЯ» було неможливо. Послугу надавали державні банки.