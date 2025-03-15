Дисплеї з новою начинкою здатні досягати по-справжньому великих розмірів, не мають розмиття під час перегляду під кутом і в кілька разів яскравіші за інші моделі.

Компанія Sony презентувала новий тип телевізійних дисплеїв з використанням окремих RGB-світлодіодів, що поєднує в собі найкращі якості mini-LED та OLED-моделей. Технологія дозволяє підвищити об’єм кольору, збільшити яскравість, розширити кут огляду дисплея і звести нанівець обмеження за розмірами телевізора. Однак поки що концепція далека від виходу на ринок.

У телевізорах із технологією mini-LED використовується масив крихітних синіх світлодіодів, які перевищують розміри пікселів на дисплеї, але все одно залишаються досить маленькими для точного відображення картинки. А OLED-телевізори забезпечують ще більш високу контрастність, підсвічуючи кожен піксель окремо, але втрачають яскравість і габарити.

Нова технологія RGB LED використовує червоні, зелені та сині світлодіоди, які спрямовані на пікселі дисплея з високою точністю. Завдяки цьому телевізор може обійтися без колірних фільтрів, які зазвичай розфарбовують картинку. Таким чином технологія позбавляється розмиття та спотворення кольорів під час перегляду під кутом — традиційного обмеження РК-моделей.

Більш того, новий тип дисплеїв RGB LED від Sony легко масштабується і не має обмежень за розміром – тому ми побачимо телевізори з діагоналлю більше 100 дюймів і не за захмарними цінами. Для порівняння, OLED-моделі на 83 дюйми обходяться в середньому в 5000 доларів, а на 97 дюймів вже в чотири рази дорожче.

Цікаво, що RGB LED-підсвічування – зовсім не нова ідея, але вона так і не отримала серійних моделей. Наприклад, компанія Sony представила свій перший телевізор з RGB-підсвічуванням ще в 2004 році, але він так і залишився дорогою іграшкою. А конкуренти від імені Samsung буквально пару місяців тому привезли свій варіант технології RGB microLED на виставку CES 2025.