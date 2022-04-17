Xiaomi підтвердила оновлення 33 смартфонів до MIUI 13 (Global)

Кілька днів тому компанія Xiaomi опублікувала перелік смартфонів, які отримають MIUI 13 під час нової хвилі оновлень, а сьогодні офіційно підтвердила список із тридцяти трьох моделей, власникам яких варто очікувати глобальну версію MIUI 13 найближчим часом.





Оновлений список включає не тільки смартфони Xiaomi і Redmi, але і моделі від “Poco”, а також є прямим підтвердженням того, що починаючи з другого кварталу цього року, Xiaomi планує суттєво прискорити тестування та вихід оновлень.

Представлені моделі смартфонів почнуть отримувати нові версії системи (Android 12 доступний не на всіх) у період із травня до серпня цього року.

Крім цього, в ході листування з одним з користувачів модератор офіційного форуму заявив, що адаптація прошивок з індексами RU, ID, IN і так далі, буде завершена раніше наміченого терміну. Тобто якщо не буде виявлено багів, різницю у термінах виходу між глобальними та регіональними версіями MIUI буде скорочено.

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