Без оновлень: Samsung засмутили власників популярних моделей Galaxy

У середині січня компанія Samsung випустила флагмани Galaxy S24 з функціями, заснованими на ШІ Galaxy AI. Тоді ж бренд пообіцяв, що скоро ці нововведення стануть доступні на інших смартфонах і планшетах. Як з’ясувалося, нові функції отримають тільки 5 моделей смартфонів.

Згідно з офіційним сайтом Samsung, нейромережеві функції Galaxy S24 з’являться тільки в лінійці Galaxy S23, а також у моделях Galaxy Z Fold5 і Galaxy Z Flip5 з оновленням One UI 6.1.

Цікаво, що в порівняльній таблиці на сайті Samsung чітко сказано, що функції ШІ не будуть доступні на смартфонах Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy A34 і Galaxy А54.