Чим SMS повідомлення краще за месенджери?

Ми живемо у той час, коли класичними SMS повідомленнями практично ніхто не користується. Смски зараз, в основному, використовуються для отримання авторизаційних кодів для входу та підтвердження реєстрації. І ми часом часто забуваємо про те, як можуть бути корисні SMS повідомлення.





Уявімо таку ситуацію — ви написали співрозмовнику в месенджер і чекаєте на відповідь. Тільки ваше повідомлення з якихось причин не доставлено. Надсилання звичайного SMS повідомлення в такій ситуації буде надійніше з кількох причин:

В отримувача підвисли сповіщення. На жаль, таке часто буває, і щоб людина подивилася наявність нових подій, їй потрібно відкрити месенджер;

Одержувач має проблеми з інтернетом. Хоч і месенджеру не потрібні великі швидкості, але бувають такі ситуації, коли підключення зависає та отримання нових повідомлень (особливо якщо їх багато) стає неможливим;

Завис смартфон отримувача повідомлення. Тут без коментарів — то все ясно.

Всі ми чудово розуміємо, що для роботи месенджерів потрібне підключення до Інтернету. А ось для SMS повідомлень підключення до глобальної мережі зовсім не потрібне. Смски входять до стандарту всіх основних мереж – GSM, NMT, D-AMPS, CDMA, UMTS. При слабкому підключенні до мобільного оператора (рівень 1 або 0 паличок) інтернет практично не працює, а ось зателефонувати або відправити смску можна.

Також відправка смс повідомлення іноді допомагає «розбудити» смартфон вашого співрозмовника, якщо він завис. Наприклад, ви відправили кілька послань до месенджера і по галочках розумієте, що ваші повідомлення не доставилися. Надсилання одного SMS може сприяти виведенню зі сплячого стану смартфона одержувача. Гаджет прокинеться і отримає нові події від месенджера та інших додатків.

Зручно надсилати SMS із функцією повідомлення про доставку (підключається в налаштуваннях смартфона). Після того, як телефон абонента отримав коротке повідомлення, вам надходить SMS про успішну доставку. Цей спосіб дозволить зрозуміти, чи увімкнений смартфон у вашого співрозмовника. Адже в месенджерах є лише галочки, якщо у WhatsApp дві галочки — це те, що повідомлення доставлено, то Telegram, що прочитано.

Варто розуміти, що якщо ви відправлятимете за допомогою SMS дуже великі повідомлення, то 1 повідомлення буде розділене на сегменти. Це викликано тим, що довжина SMS лише 140 байт. Якщо у вашому тарифі платні немає безкоштовних SMS, то надсилання довгого повідомлення може влетіти в «копієчку». Довгі тексти краще писати транслітом на латиниці – влізе до 160 символів проти 70 символів кирилиці.

До речі, щасливі власники iPhone можуть використовувати iMessage – смски між айфонами. Але, знову ж таки, працюють вони за тією ж схемою, що й звичайні месенджери, тому схильні до тих самих можливих проблем.

Звідси висновок — відправка SMS може бути надійнішою, ніж усе те, чому для зв’язку потрібний інтернет. Якщо у отримувача відключені мобільні дані, то SMS дійде, а повідомлення у WhatsApp вже ні.