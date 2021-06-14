Експерти розповіли, що можуть зробити шахраї знаючи номер вашої банківської карти

Давайте трохи пофантазуємо. Припустимо, шахрай дізнався тільки номер вашої банківської карти. Що він може зробити? Зрозуміло, що для того, щоб списати ваші гроші йому потрібно знати ще й термін дії карти і код на зворотному боці пластика. А що по номеру?





1. Помилковий перевід грошей.

Знаючи крім карти ще й ваші контактні дані шахраї можуть зробити вам справжній перевід, потім зателефонувати і попросити вас повернути частину грошей. Типу, ось ми помилково перевели вам 5 000 гривень, поверніть нам 4 500, а 500 залиште собі за турботу. А якщо немає телефону, то вони можуть направити вам платіж на 1 гривню з проханням терміново передзвонити. Чесна людина передзвонить, якщо побачить примітку.

Приваблива пропозиція? Дуже. Однак, таким способом шахраї відмивають гроші і якщо вам дійсно прийшли чужі гроші на карту, а потім запит на повернення частини, то йдіть в банк і пишіть заяву про те, що не знаєте походження даного перекладу. Або ж шахраї можуть вас втягнути в ланцюжок протиправних дій. Звичайно, вас не покарають, але нерви помотають.

2. Підстава за номером картки.

У нашого приятеля було так. Його номер карти використовували у вірусі здирників.

Йому стали приходити перекази, за нібито розблокування комп’ютера. Потім його поліція допитувала досить довго і насилу йому вдалося довести, що він не причетний до даного заходу, а його просто підставили. До слова, він розумів хто його “замовив” і видав його. А так би нічого не довів і присів би вимагання.

3. Підбір терміну дії та CVV коду.

Звичайно, є захист від невірного введення. Але все залежить від банку. В мережі натрапили на пост-експеримент, в якому користувач 30 разів вводив неправильний CVV. При цьому з його картою нічого не відбувалося, її не заблокували. Виникає питання – невже банк не блокує карти при брутфорсі CVV? Для чого тоді PSI DSS забороняє його зберігати, якщо його так просто зламати?

Так, до речі в минулому році я був у від’їзді, а карту залишив удома. Начебто пам’ятав CVV, але не спрацьовувало. Раз 50 вводив неправильний і мою карту не заблокували.

Імовірність того, що шахрай підбере термін дії та CVV вкрай низька, але вона має місце бути. Багато хто скаже – так SMS код ж прийде. Ні, буквально сьогодні оплачував VPN на китайському сайті і SMS підтвердження не було. Після введення даних карти списання відбулося автоматично.

Також за номером картки через SMS банк можна дізнатися ім’я та по батькові власника (якщо перевід здійснюється в рамках одного банку).

4. Вашу карту можна буде заблокувати по дзвінку в банк.

Так, по ідеї для цього потрібно знати кодове слово і ім’я власника. Однак, у мене був випадок, коли я був з поганим зв’язком (в поїзді) і зрозумів, що з моєї банківської картки почалися списання. Я відправив смс товаришу, який знав моє ім’я (користувача), він подзвонив в банк і карту заблокували. До речі, тимчасово. Але все ж, це може заподіяти дискомфорт і тимчасові труднощі.

Був ще один випадок: зловмисники заблокували карту товариша, попередньо надіславши на неї купу дрібних переводів (буквально по 1 гривні). Потім подзвонили в банк і сказали, що карта використовується шахраями. Ну і банк її заблокував.

Ще одна ситуація: шахрай обманює Васю, який готовий зробити йому оплату за що-небудь. Тут же шахрай обробляє Петю, у якого хоче щось купити. Шахрай бере номер карти Петі і дає його Васі, Вася оплачує на карту Петі, а шахрай забирає товар у Петі. Потім прийдуть куди? До Петра! А він то ні до чого! Він чесно купив товар.

Який висновок?

1. Для платежів в інтернеті використовуйте віртуальну банківську карту (її можна отримати в своєму банку або в інтернет-гаманцях). Випустити таку карту можна за 1 хвилину і закрити також за 1 хвилину.

2. Якщо ви щось купуєте у когось (наприклад на сайті оголошень), то краще оплачувати через цей сайт (як посередник). Так буде набагато надійніше.