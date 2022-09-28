Статті
Як дізнатись номер, якщо він не визначився на екрані телефону?
Дуже часто нам телефонують, а смартфон пише «Немає номера», «Анонімний абонент» або «Невідомо». Багато людей не беруть слухавки, якщо номер не визначився. Таке буває з двох причин:
✔️ Ваш абонент підключив послугу АВН (анти-визначник номеру), яка забороняє визначення номера;
✔️ Особливість IP-телефонії, яка може приховати номер.
Дізнатися номер вхідного дзвінка дуже просто — достатньо зайти в особистий кабінет мобільного оператора і замовити деталізацію дзвінків. У більшості випадків, ви побачите номер телефону. Якщо номеру немає, то, швидше за все, виклик був від спамерів, які використовують особливості IP-телефонії.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter