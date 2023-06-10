Вибір українців: огляд двох найпопулярніших смартфонів Xiaomi

Смартфони Xiaomi є одними з найпопулярніших на ринку завдяки своїй високій якості, потужним функціям та доступним цінам. Компанія Xiaomi випускає широкий асортимент смартфонів, які задовольняють потреби різних категорій користувачів. До речі, ознайомитися з порівнянням популярних моделей Xiaomi 12 та Xiaomi Lite можна за посиланням https://y.ua/articles/1237 . Але зараз ми хочемо розповісти про два найпопулярніші смартфони цього бренду серед українців.

Причини популярності смартфонів Xiaomi

Одна з ключових особливостей смартфонів Xiaomi — їхні вражаючі характеристики. Багато моделей оснащені потужними процесорами, великими екранами з високою роздільною здатністю, а також підтримкою HDR.

Крім того, Xiaomi відома своєю інноваційністю. Вони постійно впроваджують нові технології та функції у свої смартфони. Наприклад, деякі моделі підтримують бездротове заряджання, володіють потужними камерами з великою кількістю мегапікселів та функціями штучного інтелекту для поліпшення фотографій. А тепер перейдемо до огляду популярних серед українців моделей.

3 найпопулярніші смартфони Xiaomi

Асортимент смартфонів цього бренду вражає, але далеко не всі стають настільки популярними як ті про, які ми розкажемо сьогодні.

Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 11 – це популярний смартфон з потужними функціями та доступною ціною. Основні особливості цього пристрою включають:

Дисплей. Redmi Note 11 оснащений великим IPS LCD-дисплеєм діагоналлю 6.53 дюйма, що забезпечує чіткість і яскравість зображення.

Продуктивність. Завдяки потужному процесору MediaTek Helio G88 та 4/6/8 ГБ оперативної пам’яті, Redmi Note 11 забезпечує швидку та плавну роботу додатків і ігор.

Камера. Смартфон має три на задній панелі з основним датчиком на 48 мегапікселів. Також пристрій підтримує режими ширококутної зйомки та макрозйомку. Тож ви можете експериментувати з фото та гарантовано отримувати чудовий результат.

Пам’ять.. Можна придбати моделі з 64 або 128 ГБ пам’яті, також смартфон підтримує карту пам’яті, тож ви завжди зможете розширити можливості.

Батарея. Велика ємність акумулятора 5000 мАг дозволяє смартфону працювати тривалий час без необхідності частого заряджання.

Це чудове рішення для тих, хто шукає недорогий смартфон з чудовими можливостями.

Xiaomi Poco F4

Poco F4 вражає своїми функціями та дизайном. Його екран має діагональ 6,67 дюйма з високою роздільною здатністю 2400 x 1080 пікселів, забезпечуючи чудову якість зображення. AMOLED-панель забезпечує бездоганну контрастність та чудову роботу завдяки частоті оновлення 120 Гц. Також, підтримка HDR10+, Dolby Vision та Dolby Atmos робить його ідеальним для насолоди відеоконтентом.

У серці Poco F4 – чіп Qualcomm Snapdragon 870 5G, який впевнено працює в парі з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті. Незалежно від гри, від простих головоломок до швидких гонок, цей смартфон забезпечує плавну та ефективну роботу.

Батарея ємністю 4500 мАг з підтримкою швидкого заряджання 67 Вт (адаптер в комплекті) забезпечує достатню потужність для використання упродовж цілого дня. Зарядження від 0 до 90% займає всього 38 хвилин.

У задній частині розміщені додаткові камери – 8-мегапіксельна надширококутна та 2-мегапіксельна макро, а також основна камера на 64 мегапікселі. З можливістю відеозйомки у 4К, Poco F4 дозволяє створювати деталізовані та яскраві фотографії. Для самостійних знімків є 20-мегапіксельна фронтальна камера.

Poco F4 – це смартфон, який вражає своїми характеристиками та можливостями, ідеальний для тих, хто цінує якість, продуктивність та фотографію.