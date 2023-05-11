Чи правда, що старі смартфони та ноутбуки уповільнюють домашню мережу Wi-Fi?

Швидкість домашньої мережі Wi-Fi залежить від багатьох факторів, від розташування роутера до наявності мікрохвильової печі в будинку. На Wi-Fi впливають і пристрої, підключені до маршрутизатора . Але чи може старий гаджет, який використовує протокол 802.11b, уповільнити роботу мережі?

Wi-Fi використовує радіохвилі передачі даних на частоті 2,4 ГГц або 5 ГГц. Ця частота визначає кількість хвиль, що проходять через фіксоване місце за секунду. Також протоколи Wi-Fi визначають різні методи модуляції, що призводить до різниці в обсязі даних, що передаються Wi-Fi:

802.11 забезпечував швидкість передачі даних 2 Мбіт/с і використовував для передачі даних спектр із прямою послідовністю (DSSS) або спектр зі стрибкоподібною перебудовою частоти (FHSS).

802.11a – цей протокол був першим удосконаленням стандартів 802.11. Він запропонував частоту передачі 5 ГГц і збільшив теоретичну швидкість до 54 Мбіт/с . Це збільшення швидкості відбулося через використання вищої частоти та нового методу модуляції, відомого як мультиплексування з ортогональним частотним поділом каналів (OFDM).

802.11a – цей протокол був першим удосконаленням стандартів 802.11. Він запропонував частоту передачі 5 ГГц і збільшив теоретичну швидкість до 54 Мбіт/с . Це збільшення швидкості відбулося через використання вищої частоти та нового методу модуляції, відомого як мультиплексування з ортогональним частотним поділом каналів (OFDM). 802.11b намагався покращити швидкість передачі даних, запропоновану 802.11, з використанням частоти 2,4 ГГц. Цей протокол забезпечував швидкість передачі 11 Мбіт/с. Проте методи модуляції не змінилися, але DSSS удосконалився;

802.11n пропонував швидкість передачі даних 600 Мбіт/с з використанням OFDM . У протоколі використовується однокористувацький MIMO для досягнення таких швидкостей, що дозволяє роутеру передавати кілька потоків даних одному користувачеві з використанням різних антен. Крім того, протокол підтримує дводіапазонний Wi-Fi, що дозволяє передавати дані як на 2,4 ГГц, так і на 5 ГГц.

Крім вищезгаданих протоколів, новіші технології, такі як Wi – Fi 6 використовують протокол 802.11ax і можуть розвивати швидкість до 2,4 Гбіт/с . Для досягнення цих швидкостей Wi-Fi 6 використовує розрахований на багато користувачів MIMO , ще більше збільшуючи пропускну здатність каналів.

Чому пристрої з 802.11b у мережі уповільнюють роботу Wi-Fi?

Отже, різні протоколи використовують різні методи модуляції передачі даних. З цієї причини пристрій, який підтримує протокол 802.11b , не може розуміти дані, що передаються за протоколом 802.11n.

Тим не менш, якщо пристрій 802.11b підключається до роутера, що використовує 802.11n, він повинен працювати. Для зв’язку з таким гаджетом роутеру задіяно протокол 802.11b. Тому швидкість передачі даних по Wi-Fi уповільнюється.

При цьому швидкість передачі даних не змінюється, коли роутер підключається до пристрою з 802.11n, оскільки він використовує швидші протоколи при підключенні до гаджета з підтримкою нових протоколів.

Однак роутер може передавати дані тільки на один пристрій за раз, якщо він не підтримує MIMO. Отже, якщо в мережі знаходиться гаджет, який використовує більш старий протокол, роутеру потрібно більше часу для підключення до інших пристроїв, що уповільнить роботу мережі.

Отже, швидкість мережі знижується, оскільки за використанні протоколу 802.11b передача даних займає більше часу.

Якщо у вас є дводіапазонна мережа Wi-Fi, а ви використовуєте пристрої з підтримкою старих і нових протоколів, можна підключити старі гаджети до мережі 2,4 ГГц, а нові — до діапазону 5 ГГц. Це не дозволить старим девайсам заважати новим, що підтримують вищі швидкості.